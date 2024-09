Un pomeriggio con gli Etruschi il 15 settembre

Arezzo, 13 settembre 2024 – Un salto al tempo per conoscere da vicino la civiltà etrusca nella suggestiva cornice dell’area archeologica di Pieve a Socana. Appuntamento domenica 15 settembre dalle ore 16 nell’area archeologica di Pieve a Socana.

Rievocazione in costume intorno alla millenaria ara sacrificale; Stazioni didattiche dedicate ai riti religiosi, alla scrittura e ai giochi; Laboratorio creativo: “Le antefisse estrusche in chiave moderna”.

Un'occasione per visitare l'area archeologica che anticamente accoglieva il tempio etrusco, oggitestimoniato dalla presenza di una grande ara sacrificale intorno alla quale si svolgerà anche la rievocazione in costume. La ricostruzione e gli approfondimenti didattici con l'ausilio di strumenti opportunamente ricostruiti, sono a cura dell'associazione ANTICHI POPOLI che, unendo la loro passione per la storia e la promozione del patrimonio culturale del territorio alle capacità ludico creative, propongono, in maniera filologica, di vivere e far rivivere in prima persona la storia e e il nostro passato.

Nella medesima occasione sarà possibile partecipare anche un laboratorio creativo, a cura della Coop Oros, dedicato alle antefisse etrusche con una loro reinterpretazione in chiave moderna. Ricordiamo che le antefisse provenienti dal tempio etrusco di Pieve a Socana sono oggi conservate presso il Museo Archeologico del Casentino a Bibbiena.

Iniziativa realizzata dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino - Ecomuseo in collaborazione con il comune di Castel Focognano nell'ambito delle CELEBRAZIONI ETRUSCHE, promosse dal Consiglio della Regione Toscana.

Partecipazione gratuita. Info: Ecomuseo del Casentino 0575 507272