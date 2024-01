Un percorso per divulgare la cultura musicale con Proxima Music

Arezzo, 8 gennaio 2024 – Un percorso alla scoperta delle sette note con i docenti di Proxima Music. La scuola aretina rinnova il proprio impegno nella divulgazione dell’educazione musicale con la terza edizione di “Proxima Talk” che, da lunedì 15 gennaio e venerdì 16 febbraio, proporrà cinque settimane dedicate alla promozione dei diversi corsi di canto e di strumento tra lezioni gratuite e campagne di informazione sui social network. La volontà è di stimolare l’interesse verso il mondo delle note e di condividere i benefici fin dai primi anni di vita in termini di creatività, ragionamento, memoria, concentrazione, coordinazione, espressione e gestione delle emozioni.

L’intero mese verrà rinnovata la disponibilità dei docenti di Proxima Music a promuovere lezioni a porte aperte in cui bambini, ragazzi e adulti potranno mettersi alla prova nel canto o nel suono di uno strumento a corda, a fiato, a tastiera, a percussione e elettrico, scegliendo tra un orientamento classico o un orientamento moderno a seconda degli specifici interessi. Tutti gli aspiranti allievi potranno richiedere un incontro gratuito che sarà ospitato dalla sede della scuola in via Severi. Ogni settimana sarà poi caratterizzata da un approfondimento su un determinato ambito musicale attraverso il rinnovato format di “Proxima Talk” dove i social network torneranno a essere uno strumento per veicolare l’educazione musicale attraverso interviste, video e infografiche in cui gli insegnanti condivideranno curiosità, aneddoti e motivazioni sui singoli corsi. La prima settimana dal 15 al 19 gennaio sarà dedicata alla tromba e agli strumenti a fiato con Raffaella Farina, la seconda settimana dal 22 al 26 gennaio al pianoforte con Stefano Graverini, la terza settimana dal 29 gennaio al 2 febbraio al canto con Giacomo Salvietti, la quarta settimana dal 5 al 9 febbraio al violino con Francesco Marconi e la quinta settimana dal 12 al 16 febbraio alla chitarra classica, acustica e elettrica con Fabio Roveri. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina facebook di Proxima Music o sul sito www.proximamusic.academy.