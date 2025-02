Arezzo, 5 febbraio 2025 – “Un museo che parla da sé!” e “Un biglietto per due. A Casa Bruschi con amore”. Ecco tutte le iniziative della Casa Museo, parte del patrimonio di Intesa San Paolo per i prossimi giorni. La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, invita gli appassionati di arte e cultura a partecipare alla visita guidata "Un museo che parla da sé", in programma domenica 9 febbraio in due turni, alle 11 e alle 16.

I visitatori avranno l'opportunità di esplorare le collezioni, i manufatti e gli oggetti provenienti da diverse epoche che per l’occasione prenderanno vita attraverso un percorso narrativo che guiderà i partecipanti alla scoperta di storie, segreti ed emozioni celati dietro ogni pezzo esposto. Un'esperienza sensoriale che va oltre l’osservazione, scoprendo l'importanza della memoria storica e del collezionismo.

Il 14 febbraio, in occasione della festa di San Valentino, la Casa Museo propone per tutta la giornata la speciale promozione “Un biglietto per due”, consentendo l’ingresso ridotto con la formula 2x1 per tutte le coppie, in linea con Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo.

Inoltre, alle 17 è previsto l’appuntamento “A Casa Bruschi con amore”: una visita guidata con momenti romantici ed esclusivi, dove l’arte si fonde con la bellezza della storia e dell'amore. Il percorso permetterà di scoprire una selezione di opere dedicate al tema del romanticismo e della passione con aneddoti, segreti e curiosità da seguire in coppia, da soli o con amici. Al termine per tutti una dolce sorpresa.

Le visite guidate proposte sono gratuite, comprese nel biglietto di ingresso al museo.

La Casa Museo Ivan Bruschi è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0575354126 o scrivere a [email protected]