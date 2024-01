Un miracolo li salva all’alba. Auto sbanda, trafitta dal guardrail. Illesi i quattro ventenni a bordo

MONTESPERTOLI (Firenze)

Ai soccorritori si è presentata una scena tremenda, tanto da pensare al peggio. Per fortuna la tragedia è stata solo sfiorata per quattro ventenni coinvolti nell’incidente di ieri mattina verso le cinque a Montespertoli, nella strada che collega le frazioni di Montagnana e San Quirico in collina. Un colpo di sonno, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata la causa per la quale il guidatore dell’utilitaria, con tre amici a bordo, avrebbe perso il controllo. La vettura ha sbandato di lato piegando verso destra e ha terminato la corsa contro un guardrail d’acciaio. Infilzata come fosse uno spiedino. Tanta paura e solo qualche piccola conseguenza fisica per i quattro ragazzi tra i 20 e i 21 anni.

Il giovane al volante, alla fine della nottata deve aver ceduto, deve essersi addormentato, così l’auto ha scartato, fin quando non ha trovato la pesante barriera di metallo che si è infilata in profondità al centro del parabrezza, da davanti fino al divanetto posteriore. Per fortuna i quattro non sono stati toccati dall’acciaio freddo che entrava come una lama nel burro. Solo il guidatore ha riportato delle ferite non troppo gravi da metterlo in pericolo di vita. Dopo il tonfo, bloccati nell’auto praticamente distrutta, i giovani hanno fatto partire l’allarme al 112. La centrale operativa ha inviato sul posto delle ambulanze attrezzate per prendersi cura dei feriti. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Valdipesa.

I pompieri hanno subito cercato di tirare fuori i ragazzi dal rottame. Per questo hanno usato le cesoie pneumatiche ‘aprendo’ la vettura come una scatola di latta. Poi, in collaborazione con il personale sanitario, hanno estratto i ragazzi rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo in mezzo alle lamiere. Una volta fuori dall’auto, medico e volontari si sono presi cura dei quattro ventenni; in particolare il conducente è stato immobilizzato su un’asse spinale, e portato a Torregalli, dove si trova ancora ricoverato in osservazione per i traumi riportati.

Per regolare la viabilità ed effettuare i rilievi dell’incidente sul posto sono arrivati anche una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Scandicci e i carabinieri della stazione di Montespertoli che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Viste le condizioni dell’auto, sarebbe potuta finire molto peggio. Uscire vivi da quell’abitacolo compresso e deformato è stato un vero miracolo che i ragazzi ricorderanno per tutta la vita. Incidenti del genere tengono alta la soglia di attenzione su protezioni come il guardrail di metallo che in caso di incidente diventa una lama capace di mettere a rischio le vite delle persone più che proteggerle. Vero e proprio incubo dei motociclisti, il guard rail di metallo è diffusissimo sulle nostre strade, soprattutto le secondarie di campagna.

Fabrizio Morviducci