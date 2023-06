Un medico italiano nel Nicaragua rivoluzionario, il libro alla Feltrinelli

Arezzo, 7 giugno 2023- Domani alle 18 alla Feltrinelli sarà presentato “Misa Campesina. Un medico italiano nel Nicaragua rivoluzionario” di Eduardo Missoni, Edizioni Borla, esce con una terza ristampa, dopo ventidue anni dalla prima edizione, profondamente rivisto nel formato e contestualizzato nella situazione attuale di quel paese.

Oggi il presidente del Nicaragua è di nuovo Daniel Ortega, che all’inizio degli anni ’80 guidava il governo di ricostruzione nazionale dopo il trionfo della rivoluzione sandinista contro la dittatura trentennale della famiglia Somoza.

Oggi il regime “orteguista” del presidente Ortega e sua moglie, la vicepresidente Rosario Murillo, governano con il “terrore e la menzogna” piegando le istituzioni al proprio servizio personale, una mutazione che si intuiva già nel 2001, avendo perso ogni contatto con l’esperienza politica e soprattutto sociale e culturale di prima del 1990 e soprattutto di quei primi anni del Nicaragua rivoluzionario che l’autore ha avuto il privilegio di vivere e che racconta nel libro.

Misa Campesina non è solo il racconto di un medico, del sogno di migliaia di giovani, e poi di una rivoluzione tradita. È piuttosto un invito alla riflessione su quella vicenda storica da un osservatorio privilegiato.

Il vissuto che racconta l’autore, insegna anche che bisogna essere preparati individualmente e collettivamente ad affrontare ostacoli, tradimenti, sconfitte. Sempre pronti, però, a ripartire, senza perdere di vista l’ideale che motiva le nostre scelte.

Eduardo Missoni (n. Roma 1954), è medico, specialista in Medicina Tropicale, docente di salute globale, sviluppo e management delle organizzazioni internazionali presso diverse università e istituti di ricerca in Italia e all’estero. Dopo l’esperienza come medico volontario in Nicaragua, è stato funzionario dell’UNICEF in Messico e per quindici anni esperto responsabile dei programmi della Cooperazione Italiana in sanità in America Latina e Africa Sub-sahariana.

Dal 2004 al 2007 è stato il Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout.