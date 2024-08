Arezzo, 3 agosto 2024 – Un laboratorio di teatro per bambini nel borgo casentinese di Raggiolo. La rassegna RaggioloEstate2024, promossa dalla Brigata di Raggiolo, prosegue con un nuovo progetto dedicato alla fascia d’età tra i cinque e i quattordici anni che si svilupperà attraverso tre incontri finalizzati alla preparazione e alla messa in scena dello spettacolo “I folletti di Piancastagnaio”.

I laboratori, a partecipazione gratuita, sono in programma alle 10.30 e alle 18.00 di mercoledì 7 agosto e alle 10.30 di giovedì 8 agosto, con i bambini che verranno accompagnati in un percorso creativo ed espressivo all’interno del mondo della recitazione per entrare nel ruolo di un personaggio, per scoprire le dinamiche del palcoscenico e per realizzare gli elementi di scena. La conclusione, aperta a tutti, è fissata alle 18.00 dell’8 agosto quando il nuovo parco fluviale della Mercatella diventerà teatro a cielo aperto della rappresentazione “I folletti di Piancastagnaio” dove le attrici professioniste Cecilia Micolano, Elena Baistrocchi e Debora Petracchi condivideranno il palcoscenico con i bambini di Raggiolo. Il progetto del laboratorio di teatro è realizzato con contributi PNRR M1C3 - Intervento 2.1 “Attrattività Borghi Storici” per la linea d’azione 3.9 “Parco Fluviale della Mercatella” orientato a salvaguardare identità, valori, tradizioni e patrimonio culturale attraverso la promozione del turismo sostenibile; per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al circolo Acli Raggiolo o scrivere su whatsapp al 335/69.24.237.