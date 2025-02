Arezzo, 20 febbraio 2025 – Un evento storico: Il Club River Piper ospita i protagonisti delle notti anni '90 nella Vallata Casentinese

Castel San Niccolò - Il celebre Club River Piper sotto la direzione artistica del noto artista locale Comakema e del Club Manager Riccardo Lanini, è entusiasta di annunciare un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e delle atmosfere nostalgiche degli anni '90. Sabato, 22 Febbraio, il Club accoglierà i protagonisti delle indimenticabili notti anni '90 della Vallata Casentinese, River Piper, Porto Club di Poppi e Manhattan di Soci ,per una serata che promette di far rivivere le emozioni di quei tempi d'oro.

La Famiglia Lanini, proprietaria del Club, ha voluto dare un segnale forte alla vallata, con una politica di apertura alle collaborazioni. Commenta Lanini: "Ormai siamo rimasti l'unico luogo dove è possibile fare pubblico spettacolo e non possiamo permetterci di rimanere indietro rispetto alle altre realtà vicine. Questo però è possibile, solo se i Casentinesi rispondono come hanno fatto in queste ultime serate. Li ringraziamo tutti per la grande partecipazione e dell'affetto mostratoci."

L'evento vedrà la partecipazione di DJ storici che hanno fatto ballare generazioni, e artisti locali che hanno segnato un'epoca con la loro musica coinvolgente. Sarà l'occasione perfetta per incontrare vecchi amici, fare nuove conoscenze e immergersi in un'atmosfera unica, arricchita da luci e suoni che richiamano l'energia e la magia degli anni '90.

Le porte si apriranno alle ore 22.30 e la serata proseguirà fino a tarda notte, con una serie di performance che sapranno farvi ritornare indietro nel tempo.