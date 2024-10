Un evento per celebrare i fratelli Taverna

Arezzo, 11 ottobre 2024 – Domani 12 ottobre 2024, alle ore 16:00, presso il Chiostro di San Lorenzo a Bibbiena, si terrà un evento culturale che unisce tre forme artistiche: musica, pittura e poesia. L’iniziativa, dal titolo "Tre Artisti per la Vita", celebra le opere e il lascito di due figure eminenti della cultura italiana del XX secolo, i fratelli Vito e Gianpiero Taverna, e della pittrice Midori Fukami. La giornata, che gode del patrocinio del Comune di Bibbiena e si svolge in collaborazione con il Museo Archeologico di Bibbiena "Piero Albertoni" e l’associazione culturale Gattogrigio, si aprirà con l’introduzione delle autorità locali. A seguire, la presentazione dell’ultimo libro del poeta e pubblicitario Vito Taverna, Deposito bagagli (ed. Gattogrigio) figura di rilievo per il suo impegno nella poesia e nella promozione culturale, culminata nella fondazione dell’Archivio Nazionale della Poesia Inedita e nell’iniziativa "Poesie nel Cassetto". Quindi, si potranno ascoltare letture tratte dalle sue opere, accompagnate da brani musicali del fratello Gianpiero Taverna, celebre direttore d'orchestra e promotore dell'avanguardia musicale italiana. Momento centrale dell’evento sarà la visita alla mostra personale della pittrice Midori Fukami, nota per le sue opere caratterizzate da un profondo legame tra Oriente e Occidente.

L’Assessora alla Cultura Francesca Nassini commenta: “Questo non è solo un evento in mezzo ad altri, ma una celebrazione altissima e dovuta a degli artisti che hanno avuto una parte importante nella storia della cultura italiana. Ringrazio tutti coloro che si ritroveranno con noi per parlare al mondo con la bellezza delle parole, della musica e della pittura. Dalla cultura viene la forza, la speranza e la voglia di costruire un futuro di rispetto e di condivisione. Riportare la cultura nei nostri borghi e in luoghi di pregio coma San Lorenzo è ancora più bello e più significativo per il percorso che stiamo facendo sul centro storico e sui centri storici, ovvero un percorso di recupero della bellezza. Ringrazio l’associazione culturale che si è presa cura dell’evento coinvolgendo l’amministrazione e tutti coloro che si sono impegnati affinchè questo progetto prendesse forma nel nostro centro storico”.