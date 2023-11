Un blitz pro Palestina

L’Opera della Primaziale Pisana ha presentato querela contro ignoti per l’intrusione di una quindicina di studenti che con la forza sono entrati nella Torre di Pisa, dove hanno srotolato una maxi bandiera della Palestina. Al momento del blitz dentro il monumento c’era una cinquantina di turisti che hanno vissuto momenti di apprensione. "Per quanto accaduto - ha detto Andrea Maestrelli, presidente della Primaziale - abbiamo già sporto querela, anche come atto dovuto. Per fortuna tutto si è svolto senza particolari disordini anche se i nostri tecnici hanno riscontrato un lievissimo danneggiamento a un capitello, un annerimento del marmo provocato dall’accensione di un fumogeno da parte dei manifestanti".