Ucciso a coltellate durante un litigio fra extracomunitari in pieno centro

Un tunisino di 25 anni è stato ucciso venerdì sera nel centro di Pisa al culmine di una lite durante la quale sarebbe stato raggiunto da almeno due coltellate: una alla gola e una al torace. Indagano i carabinieri che si sono concentrati sugli ambienti della criminalità nordafricana. Lo straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato coinvolto in una rissa con altri connazionali, non è ancora chiaro il movente che avrebbe innescato la lite. Indagano i carabinieri. Alla rissa avrebbero assistito numerosi testimoni, alcuni già sentiti dagli inquirenti che stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il sindaco, Michele Conti, ha chiesto "maggiore incisività alle forze di polizia presenti in città", mentre il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Matteo Trapani, ha detto che "servono serie politiche di contrasto alla microcriminalità, bisogna tornare a rendere i nostri quartieri veramente vivibili, non dormitori" .