Arezzo, 13 agosto 2024 – Tutto pronto per la sesta edizione del “Vintage Festival”.

Domani pomeriggio, ore 17.00, con l’accensione delle luci prenderà vita l’evento che trasformerà le strade di Castiglion Fiorentino in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per oltre cento artisti tra musicisti, disc jockey e ballerini!

Ma non è tutto! Nel cuore dell'evento, ci sarà un Vintage Market strabiliante, con tesori autentici e chicche uniche da portare a casa e farli diventare parte della vostra storia.

Questi i numeri del Vintage Festival 2024, in programma da domani, 14 agosto, e fino al 18.

22 LIVE BAND, 10 disc jockey rigorosamente con Vinili, 3 Scuole di Ballo e oltre 50 Ballerini ospiti, 90 piazzole con espositori all'interno del Vintage Market dislocate in 3 location (Piazza del Municipio, Giardini Piazza Matteotti e Parco Presentini), 10 tra flipper e giochi d'epoca e una Postazione podcast dedicata con interviste e talk

Da non perdere le esibizioni dei due ospiti internazionali, il 15 agosto Kellie Rucker, una delle donne più conosciute e apprezzate della scena blues americana, e il 16 agosto i The Velvet Candles, una delle band più amate nell’ambito della musica vintage e doo-wop.

Tutti i giorni dalle ore 19 alla mezzanotte sarà in funzione il bus navetta gratis a piazza della Stazione a piazza Matteotti e viceversa.

“Un festival in continua crescita diventato l’evento di riferimento in tutta la Toscana per il periodo ferragostano. Un’iniziativa fondamentale e strategica dal punto di vista turistico-commerciale per il nostro territorio” dichiara il vice sindaco, Devis Milighetti.

14 AGOSTO Sarà il carismatico frontman Dr Feelgood ad Aprire l’edizione 2024 del Vintage Festival! Il 14 Agosto Maurizio Faulisi racconterà aneddoti e curiosità che cattureranno l’attenzione del pubblico, con la stessa capacità di coinvolgimento dimostrata al microfono di Virgin Radio: dal 2010 infatti Dr Feelgood sveglia il popolo del rock con il suo show mattutino, dalla più importante radio rock nazionale. Accompagnato da The Black Billies, la formazione dal vivo celebra le radici della musica americana, come hanno fatto tempo prima Creedence Clearwater Revival, Blasters e BR549. Il repertorio si basa sulle canzoni meno popolari originariamente eseguite da artisti della prima generazione rock & roll come Buddy Holly, Fats Domino e Elvis Presley, da star del country come Johnny Cash, Hank Williams, Webb Pierce, blues come Lazy Lester e Slim Harpo e da nomi storici del bluegrass come Bill Monroe e Flatt & Scruggs. 15 AGOSTO Arriva dagli Stati Uniti d’America un’altra grande artista internazionale che ospiteremo all’edizione 2024 del Vintage Festival! Grande armonicista e cantante Kellie Rucker, una delle donne più conosciute e apprezzate della scena blues americana. Un potente mix di blues, country e rock and roll. Nel corso di una carriera professionale durata più di 35 anni, è apparsa in cartellone o sul palco con leggende come Dizzy Gillespie, Albert Collins, James Cotton, ZZ Top, Warren Zevon, Little Feat, BB King, ecc . La sua padronanza dell’armonica blues e la sua potente voce l’hanno resa un ingrediente chiave nelle registrazioni e negli spettacoli dal vivo con il leggendario chitarrista blues B.B. Chung King e il candidato ai Grammy, Jon Butcher. 16 AGOSTO THE VELVET CANDLES

Arrivano dalla Spagna i The Velvet Candles!!!

I The Velvet Candles sono diventati rapidamente una delle band più amate nell’ambito della musica vintage e doo-wop. La loro passione per la musica degli anni ‘50 e ‘60 si riflette chiaramente nelle loro esibizioni, dove mescolano armonie vocali impeccabili con melodie coinvolgenti, creando un’atmosfera magica che ci fa viaggiare indietro nel tempo.

--