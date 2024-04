Tributo a Lucio Battisti con Pieve Classica

Arezzo, 30 aprile 2024 – Fervono i preparativi e le prove per la chiusura di PIEVE CLASSICA 2024 con la serata tributo dedicata a LUCIO BATTISTI, il grande cantautore italiano purtroppo scomparso, che si terrà venerdì 10 Maggio prossimo alle ore 21.15 presso il Teatro Comunale Papini di Pieve Santo Stefano.

Sul palco ritornano gli "SRL & friends" con il concerto dal titolo "UN'AVVENTURA", come il famoso brano del grande Battisti.

Gli SRL sono un sodalizio musicale, o come si diceva una volta "complesso", pievano sorto nel lontano 1975 che da alcuni anni si è riunito con la voglia di tornare a fare musica presentando serate musicali a tema.

Lo scorso anno fu Lucio Dalla l'artista al centro dell'attenzione, ricordato assieme al cantante originale degli SRL, Umberto Pezzi, purtroppo scomparso prematuramente nel 2020.

Anche in questa occasione molti amici degli SRL si alterneranno a cantare sul palco alcuni tra i più bei brani della ricca produzione musicale dell'immortale cantautore di Poggio Bustone, morto nel 1998.

Una serata che si preannuncia ricca di sorprese, così come rimane una sorpresa la lista dei cantanti e delle cantanti sul palco, nomi famosi del panorama musicale della Valtiberina Toscana e Umbra.

Con questo concerto evento si conclude in bellezza la decima edizione di PIEVE CLASSICA, a sancire il grande successo della kermesse pievana, che in questo decennio ha visto sul palco del Teatro Papini (e non solo) ben oltre 100 spettacoli, con grandi artisti del panorama musicale italiano, da Simone Cristicchi, a Gege Telesforo, da Cinzia Tedesco a Karima, da Silvia Mezzanotte a Sergio Caputo, fino al recente concerto di Fabio Concato, solo per citarne alcuni.

Una grande soddisfazione per l'associazione organizzatrice, il "Coro Altotiberino" della Presidente Caterina Seri, e per il Comune di Pieve Santo Stefano, Ente Promotore, il cui assessore Luca Gradi è stato l'ideatore della rassegna nel 2014 assieme all'amico Andrea Sari.

Nonostante la stagione 2024 non sia ancora conclusa Il gruppo degli organizzatori è già al lavoro per l'undicesima edizione 2025 che promette di portare altri grandi nomi sul palco del Papini di Pieve Santo Stefano.

Infine, è ancora possibile acquistare gli ultimi biglietti on line al link https://discoverarezzo.ticka.it/prenota-map.php?negozio_evento_id=4486&settore_id=1&ordine_posto=UN&opid=99#info al costo di 10 euro.