Toy stories. Un mondo di giochi, presentazione del fotolibro di Gabriele Galimberti e della collana Il mondo nei tuoi occhi di OTM Company

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Sarà un appuntamento imperdibile quello di sabato 1 febbraio alle 18 alla libreria La casa sull’Albero in via san Francesco 15 quando Ilaria Gradassi dialogherà con il pluripremiato fotografo Gabriele Galimberti per presentare il suo Toy Stories. Un Mondo di Giochi. All'incontro parteciperà anche Carmen Liuzzi, managing director del progetto editoriale Il mondo nei tuoi occhi di OTM Company, nato in seno al festival Cortona On the Move in collaborazione con il prestigioso editore francese Les Grandes Personnes.

Toy Stories. Un Mondo di Giochi è uscito a fine anno in questa collana nuova di zecca, esattamente dopo dieci anni dalla sua prima pubblicazione avvenuta negli Stati Uniti. Il fotolibro raccoglie la ricerca del fotografo toscano che per oltre un anno ha visitato più di 50 paesi e ha raccontato bambini e bambine attraverso straordinari scatti che li mostrano nelle loro camerette insieme ai loro beni più preziosi: i loro giocattoli.

Inquadrature accurate restituiscono una varietà multiforme di contesti sociali, economici e culturali che raccontano la diversità in un'ottica interculturale e di comprensione, a partire proprio dalle stanze dei bambini. C'è Ernesto, 3 anni di Firenze, collezionista di sassi e fionde, Shakira, 6 anni di Mumbai, che ha messo in pila i suoi giochi da tavolo, Enea, 3 anni del Colorado che espone felice tutti i suoi strumenti musicali e c'è anche Anais, 4 anni, Svizzera che ha steso sul tappeto tantissimi libri.

Pagine emozionanti che aprono immaginari, stimolano riflessioni e invitano a proseguire il percorso di ricerca avviato dall'autore pensando ad altri scatti, altre immagini, altre storie che possano arricchire lo straordinario catalogo visivo offerto dal libro.

Gabriele Galimberti (1977) è un fotografo e giornalista che vive spesso in aereo e a volte in Val di Chiana (Toscana), dove è nato e cresciuto. Negli ultimi anni ha lavorato a progetti fotografici documentari a lungo termine, alcuni dei quali sono diventati libri, come Toy Stories, In Her Kitchen, My Couch Is Your Couch e The Heavens. Il suo lavoro consiste nel raccontare, attraverso ritratti e racconti, storie di persone in tutto il mondo, mettendo in evidenza le loro peculiarità e differenze, le cose di cui sono orgogliosi e gli oggetti di cui si circondano. È attualmente in giro per il mondo, e lavora sia per progetti singoli e collettivi, sia per riviste e giornali internazionali, come National Geographic, The Sunday Times, Stern, Geo, Le Monde, La Repubblica e Marie Claire. Le sue foto sono state esposte in festival e musei, come il Festival Images a Vevey, in Svizzera, Le Rencontres de la Photographie (Arles) e il V&A Museum di Londra.

OTM Company nasce nel 2016 e lavora nel mondo della fotografia in tutti i suoi ambiti e declinazioni. Offre alle imprese l’opportunità unica di raccontare storie inedite che comunichino, attraverso il linguaggio visivo, i propri valori e le proprie attività socialmente rilevanti, mettendo a disposizione una consolidata rete di partnership nazionali e internazionali che garantisce la collaborazione dei migliori professionisti del settore. Offre ai fotografi opportunità di sviluppo e produzione dei loro progetti fotografici. Organizza eventi culturali e mostre per associazioni ed enti privati e pubblici, è editrice di libri fotografici, sviluppa progetti di digitalizzazione e conservazione degli archivi fotografici per le aziende che intendono salvaguardare i propri patrimoni iconografici o che vogliono renderli fruibili.

