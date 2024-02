"Tourism Job Day ad Assisi: 170 studenti alberghieri pronti per 75 posti di lavoro nel turismo umbro"

Stavolta l’obiettivo è concreto, a portata di mano. Con i contratti pronti che attendono solo di essere firmati. Per 170 studenti degli istituti alberghieri dell’Umbria ci sono 75 posti di lavoro immediati, una volta terminati gli studi, nei settori della ricettività e della ristorazione, offerti da 25 aziende del territorio. È questo il senso del ’Tourism Job Day’, in programma stamattina nella sede dell’Istituto Alberghiero di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi. Un incontro diretto tra studenti e imprese con un duplice obiettivo: aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro e sostenere le aziende del turismo umbre nella ricerca di personale qualificato, per la quale si registra anche nella regione un forte squilibrio tra domanda e offerta visti i tanti posti di lavoro vacanti. L’appuntamento coinvolgerà circa 170 studenti delle quarte e quinte classi degli istituti Alberghieri umbri e 25 aziende del territorio. Sarà una giornata di ’recruiting’, cioè di reclutamento : all’interno di stand appositamente allestiti, le imprese presenteranno i loro fabbisogni, mentre i ragazzi proporranno i loro curricula e sosterranno i colloqui di selezione. Le imprese – soprattutto strutture ricettive e della ristorazione – offriranno 75 posti di lavoro che, in base alle disponibilità, sono stati così suddivisi: 24 posizioni per addetti ai servizi di sala, 22 posizioni relative alla cucina, 13 posizioni per addetti ai servizi di accoglienza, 10 posizioni per addetto al bar e sei in ambito di pasticceria. Come preparazione all’evento, i giovani dell’alberghiero hanno infatti già partecipato a una serie di incontri online per avere un primo contatto con le imprese coinvolte e per comprenderne le esigenze. I contratti sono già sul tavolo.

R. Bor.