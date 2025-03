Arezzo, 11 marzo 2025 – Torna "Un sax per la vita": l’evento al Politeama che unisce musica e solidarietà

Torna, a grande richiesta, l'evento benefico "Un sax per la vita", dedicato alla memoria di Alberto Aldinucci, il noto musicista prematuramente scomparso. L'iniziativa si terrà sabato 22 marzo al Politeama di Montevarchi, a partire dalle 19.00 con un’apericena, seguita, dalle 22.00, dall'esibizione di amici, gruppi musicali, solisti e DJ che hanno condiviso con Alberto una lunga carriera musicale.

L'iniziativa, promossa dall'Avis Valdarno e dal Gruppo Giovani Avis, nata dall’idea del donatore Stefano Borbui, vedrà devolvere il ricavato della serata al Calcit Valdarno. Il programma dell'evento è stato presentato in Palazzo del Podestà, alla presenza del Sindaco Silvia Chiassai Martini, del Presidente zonale di Avis Daniele Giorgeschi, della referente del Gruppo Giovani Avis Valdarno Chiara Baglioni, della vice presidente della sezione Avis Terranuova Barbara Orlandi, e dei rappresentanti del Calcit di Montevarchi Cinzia Sani e Stefano Neri, mentre il giovane produttore Mattia Righeschi curerà l’aspetto musicale

Il Sindaco ha sottolineato l'importanza dell'evento: "Una grande iniziativa, organizzata dai veri amici di Alberto, in omaggio a un musicista che ha segnato 40 anni di storia musicale del Valdarno. Non solo un tributo alla sua passione per la musica che era la sua vita, ma anche un'opportunità per sensibilizzare la comunità su prevenzione, salute e solidarietà. È fondamentale sottolineare la partecipazione straordinaria dell’Avis Giovani, un esempio virtuoso di volontariato. Non meno importante la finalità del ricavato al Calcit che è una realtà fondamentale per il nostro Ospedale per la donazione di tanti macchinari per difendere la salute e le nostre vite. Siamo orgogliosi di ospitare un evento così sentito nella nostra città."

Daniele Giorgeschi, Presidente dell’Avis Valdarno, ha aggiunto: "Partecipiamo con gioia per onorare Alberto e per promuovere l'importanza dei nuovi donatori di sangue, fondamentali per la salute della comunità." Chiara Baglioni, del Gruppo Giovani Avis, ha ribadito “l'importanza dell'evento non solo per ricordare un amico, ma anche per coinvolgere i giovani nel volontariato e nella cultura del dono” Per quanto riguarda l'aspetto musicale: “La serata vedrà la partecipazione di molti amici musicisti – afferma Mattia Righeschi - tra cui il gruppo storico dei Saxa Rubra, una delle band più longeve con cui Alberto ha suonato, fino agli Stanobakkano. La serata sarà accessibile a tutti con un ingresso di 5 euro, che contribuirà a una causa benefica”

"Un sentito ringraziamento a nome del Calcit per l'organizzazione di questa serata," concludono Cinzia Sani e Stefano Neri "è sempre importante per noi essere vicini alla comunità, e un grazie speciale va ai ragazzi che stanno lavorando per la buona riuscita dell'evento." I biglietti per la serata sono già in prevendita. Per informazioni e acquisto, è possibile contattare le sedi Avis del territorio: Bucine (338-6485253), Montevarchi (055-982200), San Giovanni (055-945063), Terranuova (334-2386339).