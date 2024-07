Arezzo, 27 luglio 2024 – Torna Tovaglia a quadri con Mattimonio, appuntamento al castello di Sorci ad Anghiati dal 10 al 19 agosto.

Franco Basaglia e Agostino Pirella e prima di loro Arnaldo Pieraccini: cosa sono le storie dei matti? Quella di Adalgisa Conti, ragazza di Anghiari rinchiusa 70 anni ai Tetti Rossi di Arezzo. Un pezzo di questa storia salterà in aria con una bomba, e i pezzi sono arrivati fino a noi, come i confetti di un matrimonio che si celebra oggi ad Anghiari, terra di matti. Se la psiche resta ancora misteriosa, il cuore invece parla chiaro: basta l’amore per unirsi in matrimonio? Forse sposarsi oggi è roba da matti. L’impegno “per sempre” fa spavento. Oggi ci vuole una “lochescion” e perché il vincolo sia più forte, si sposeranno in chiesa: così vuole la madre dello sposo. Qui la sposa non ha madre, né padre: è sola, come l’Adalgisa, chiusa in manicomio perché troppo libera. Quando gli uomini incontrano certe donne, scappano. Solo un altro matto riuscirebbe a dire il fatidico “sì”.