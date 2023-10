Torna la Camminata tra gli olivi

Arezzo, 10 ottobre 2023 – Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 29 ottobre in 141 città italiane tra cui Castiglion Fiorentino. Anche quest’anno sarà possibile partecipare alla camminata anche con le bici tradizionali che elettriche. È possibile prenotare la bike attraverso i seguenti numeri: 388 991 3775 Valentino e 347 892 2010 Daniele.

L’evento rappresenta una sorta di abbraccio condiviso e collettivo verso l’ambiente e nello specifico verso la pianta dell’olivo che più di ogni altra protegge l’ecosistema e il paesaggio rurale.

Castiglion Fiorentino ha selezionato un percorso facile, 9 chilometri, tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale. La partenza è prevista per le ore 14.30 presso il circolo della Noceta. Prevista, come gli anni passati, la degustazione dell’olio nuovo al Frantoio Badini. L’iniziativa vede la collaborazione della Pro Loco di Castiglion Fiorentino.

“La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono. Stiamo già lavorando ad ulteriore iniziativa che si terrà nelle prossime settimane dal titolo ‘Olio Evo & Salute’. L’obiettivo è quello di promuovere nei partecipanti la consapevolezza delle proprietà salutistiche dell’olio EVO, alleato intramontabile e imbattibile della salute, sottolineandone le proprietà benefiche, promuovendone un consumo giornaliero corretto. Anche tra le giovani generazioni, è sempre più diffusa la consapevolezza che la salute dipenda anche da uno stile di vita sano ed una dieta equilibrata” conclude Francesca Sebastiani, assessore alle Attività Produttive.