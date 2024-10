Torna Confluenze. Rassegna Nazionale di Poesia della Città di Arezzo

Arezzo, 7 ottobre 2024 – Torna Confluenze. All’origine di “Confluenze. Rassegna Nazionale di Poesia della Città di Arezzo” vi e’ il gruppo di redazione di “Chimera”, mensile di politica e cultura della Città di Arezzo, una rivista che uscì dal 1982 al 1988.

Sono passati 40 anni dalla prima edizione di CONFLUENZE Rassegna Nazionale di Poesia della Città di Arezzo e oggi si ripropone quella che è la 24° edizione.

Fino al 2008 si sono svolte 22 edizioni di Confluenze e, lo scorso anno, si è avuta una breve edizione del Festival “Confluenze Reloaded”.

Alla rassegna Confluenze, nell’arco degli anni, hanno partecipato moltissimi poeti contemporanei, critici e letterati, oltre che autori aretini.

La formula di Confluenze prevede quindi tre giorni nei quali si incontrano critici e poeti, che partecipano a seminari di approfondimento e a serate di letture con presentazione delle diverse esperienze poetiche (Poesia Sonora, Poesia Visuale, Poesia Tradizionale, Poesia dell’Avanguardia), a volte con accompagnamento musicale.

Un’altra cosa reintrodotta nella rassegna attuale di Confluenze sono gli incontri presso le scuole, difatti, nelle mattinate successive alla lettura in teatro, alcuni poeti si presenteranno negli istituti aretini per farsi conoscere e leggere alcuni testi.

“CONFLUENZE 2024” ripropone, allora, la configurazione “Standard” del festival, articolata in tre pomeriggi di convegni, tre serate di reading e quattro incontri mattutini nelle scuole.

Tra i tanti nomi che sono giunti in Arezzo e hanno letto i propri testi in pubblico in occasione del festival si posso ricordarne P. Valduga, E. Cacciatore, E. Sanguineti, M. Luzi, G. Niccolai, A. Spatola, A. Rosselli, D. Bellezza, P. Vicinelli, A. Porta, P. Volponi, A. Zanzotto, E. Pagliarani, A. Giuliani, B. Frabotta, A. Merini, D. Vezzoli, F. Fortini, M. De Angelis, P. Ingrao, N. Balestrini, P. Cavalli, E. De Luca, T. Ottonieri, G. Marini. Di seguito il programma completo del Festival Confluenze città di Arezzo, edizione 2024.

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 17.00 presso la saletta della Biblioteca della Città di Arezzo –Seminario 1 “Saudade e le altre”​Presenta C.G. Gianni Coordina, C. Malerba, Partecipa M.P. Quintavalla.

Alle ore 21.00 presso il Teatro Pietro Aretino – Reading n° 1Presenta C.G. Gianni, Partecipano M.P. Quintavalla, A. Corbetta, C. Malerba, G.P. Fortunato, M. Borio, L. Lombardo.

Giovedì 24 ottobre, alle ore 17.00 presso la saletta della Biblioteca della Città di Arezzo – Seminario 2 “Poesia femminile e critica letteraria di genere? Precursore e contemporanee” Presenta C.G. Gianni Coordinano D. Caneschi e M.P. Quintavalla.

Alle ore 21.00 presso il Teatro Pietro Aretino – Reading n° 2Presenta C.G. Gianni Partecipano T. Ottonieri, G. Fantato, M. Frixione, V. Lauria, G. Fontana, D. Caneschi e T. Colusso.

Venerdì 25 ottobre alle ore 17.00 presso la saletta della Biblioteca della Città di Arezzo – Seminario 3 “Impegno Sociale e Politico nella Poesia Contemporanea” Presenta C.G. Gianni Partecipa Francesco Muzzioli.

Alle ore 21.00 presso il Teatro Pietro Aretino – Reading n° 3Presenta C.G. Gianni Partecipano F. Muzzioli, J. Prifti, M. Gallo, V. Lauria, S. Cesari e M.L. Vezzali

