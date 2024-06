Torna Arezzo dei lettori: 5/a edizione del festival dedicato al libro e alla letteratura

Arezzo, 26 giugno 2024 – Torna per la 5/a edizione Arezzo dei lettori, unica tappa in territorio aretino de La città dei lettori, il festival itinerante che catalizza in Toscana scrittori, editori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. “Leggere cambia tutto”: questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita. Appuntamento sabato 29 e domenica 30 giugno presso Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi per due giornate quest’anno dedicate a giovani lettori e lettrici, con letture animate e laboratori in collaborazione con Libreria La Casa sull’Albero. Non solo: in programma domani, giovedì 27 giugno, un’anteprima dell’iniziativa che sarà al tempo stesso un omaggio a Giorgio Vasari nella ricorrenza dei 450 anni dalla morte – con una passeggiata letteraria accompagnati dalle parole di Enzo Fileno Carabba e dello stesso Vasari – e una celebrazione della preziosa collezione d’arte di Casa Museo Ivan Bruschi– con visita guidata a prezzo speciale. Arezzo dei lettori è realizzato col patrocinio di Regione Toscana, il patrocinio, sostegno e la co-organizzazione del Comune di Arezzo, il supporto e la collaborazione della Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio Intesa Sanpaolo, e in partnership con Libreria La Casa sull’Albero (info: www.lacittadeilettori.it).

Entrando nel dettaglio del programma partenza domani, giovedì 27 giugno, con una giornata che anticipa gli appuntamenti del weekend. Alle 16.00 sarà possibile partecipare a una speciale visita guidata alla mostra “La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo”, esposizione che annovera opere di Afro Basaldella, Alberto Burri, Lucio Fontana, Carla Accardi, Bruno Munari, Enrico Baj e Carol Rama che sarà accessibile a prezzo ridotto (ingresso 5€, prenotazione consigliata [email protected]). Alle 17.00 si prosegue con una passeggiata per le vie di Arezzo con guida turistica e letture a cura di Alessandra Bedino da “Vite sognate del Vasari” di Enzo Fileno Carabba (Bompiani) e di alcuni incipit dell’originale “Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insito a’ tempi nostri” di Giorgio Vasari (ritrovo ore 16.45 davanti Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi).

Avanti con la programmazione per ragazze e ragazzi, ad ingresso gratuito: sabato 29 giugno alle 17.00 “Io Leggo!”, progetto in collaborazione con La Casa sull’Albero per coltivare nei lettori più giovani la passione per libri e storie. Si parte con una breve visita alla Casa Museo per proseguire con una lettura di “Vendesi casa d’artista” di Ericavale Moravello (Carmelozampa), per partecipanti dai 6 anni. Domenica 30 giugno sempre alle 17.00 ancora “Io Leggo!”, questa volta con una lettura del libro “Questa non è una carota” di Dylan Hewitt (Orecchio acerbo), un omaggio al surrealismo dai 3 anni in su.

“La Fondazione Ivan Bruschi è lieta di rinnovare per il quinto anno, fin dalla sua prima edizione, la collaborazione con l’Associazione Wimbledon per Arezzo dei lettori, ospitando alla Casa Museo alcuni dei significativi eventi previsti nell’ambito del Festival”, commenta Carlo Sisi, conservatore della Fondazione Ivan Bruschi. “Con Arezzo dei lettori inizia per la Casa Museo un’estate ricca di appuntamenti: la permanenza fino al 21 luglio della mostra “La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo”, Yoga ad arte, JazzandWine e serate di apertura speciale.”

Il percorso de La città dei lettori – partito all’inizio di maggio e già passato da Piombino (Li), Calenzano (Fi), Prato, San Miniato (Pi), Firenze, Poggibonsi (Si) e Grosseto – proseguirà in luglio per il quarto anno a Montelupo Fiorentino (Fi), dal 4 al 5, e per il quinto a Villamagna (Pi), il 6. In settembre sempre una quarta edizione a Bagno a Ripoli (Fi) dal 13 al 15. Ancora: Impruneta (Fi), già tappa del festival negli ultimi due anni, si unisce ad altri due comuni del Chianti Fiorentino – Tavarnelle e San Casciano in Val di Pesa – per una prima edizione di Chianti dei lettori, in ottobre.

La città dei lettori è un progetto di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS.