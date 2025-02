Arezzo, 6 febbraio 2025 – “Testimonianze dell’Aldilà”- Una conferenza all’Associazione Archeosofica di Arezzo

L’uomo e la donna si sono da sempre domandati cosa ci fosse dopo la loro morte fisica, alla fine dell’esistenza su questa Terra, se la loro vita continuasse, in qualche forma, in un Aldilà, che nella storia ha preso i nomi più svariati. E, se quella che comunemente è definita “anima” continua a vivere, ci sono possibilità di comunicare con lei?

Nell’incontro di Sabato 8 febbraio 2025, con inizio alle ore 17, nella sala conferenze dell’Associazione Archeosofica di Arezzo si parlerà di questo misterioso rapporto dei viventi con i defunti che costituisce da tempo immemorabile un tema di indubbia importanza e di interesse. L’uomo ha sempre cercato di stabilire un contatto con i trapassati, spesso indiretto mediante la preghiera, altre volte pare che sia riuscito a stabilire delle comunicazioni con gli spiriti. Tali contatti sono stati oggetto di studio dalla metà dell’Ottocento fino ai giorni nostri. Certo, la domanda che sorge spontanea è se si tratti di esperienze reali, di allucinazioni o frodi. Esiste davvero la possibilità di creare un ponte tra il mondo dei viventi e l’aldilà? Questa conferenza, proposta dall’Associazione Archeosofica, che conclude il ciclo “Alle frontiere dell’Aldilà”, vuole semplicemente offrire una panoramica storica sullo sviluppo dello spiritismo e sui casi ritenuti più eclatanti della scienza parapsicologica. Vi aspettiamo pertanto presso l’Associazione Archeosofica di Arezzo, in Via Alessandro Dal Borro 58. L’ingresso è, come sempre libero e gratuito.