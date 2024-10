Arezzo, 15 ottobre 2024 – Tanti eventi autunnali ala Ginestra Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi dove tornano Nati per Leggere, Halloween, attività scuole, circolo di lettura

INIZIATIVE BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

Sabato 26 ottobre, ore 10-12

NATI PER LEGGERE: Che buono!

Letture a "bassa" voce e tanti consigli a tema cibo e sana alimentazione per divertirsi insieme con i libri fin da piccolissimi.

Ogni mese la Biblioteca dei Ragazzi propone un incontro di promozione del programma Nati per Leggere a cura di operatori e volontari formati. Un'occasione per scoprire quanto è semplice e importante condividere la lettura in famiglia fin dalla nascita e iniziare a frequentare un luogo accogliente che offre la possibilità di sperimentare insieme l'offerta di libri di qualità.

ore 10.0-10.30 Gnam gnam letture di board books per famiglie con bambini da 1 a 2 anni

ore 10.30-11.00 Parliamone con la pediatra la dott.ssa Tiziana Bigiarini interviene e risponde alla curiosità dei genitori sul tema della corretta alimentazione

ore 11.00-12.00 Zuppa di storie letture per famiglie con bambini da 2 a 4 anni

Iniziativa gratuita, posti limitati, su prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:

tel. 055.9108351 (da lunedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-14.00)

[email protected]

Martedì 29 ottobre, ore 17-19

CINE-HALLOWEEN

Proiezione del film di animazione Coraline e la porta magica (durata: 100’)

Nominato agli Oscar 2010 nella categoria "miglior film d'animazione", è stato il primo film d'animazione ad essere concepito e realizzato in vero 3D stereoscopico e quest'estate era già tornato a sorpresa nelle sale internazionali raccogliendo oltre 50 milioni di dollari.

Basata sul best-seller di Neil Gaiman, una straordinaria avventura in stop-motion! Coraline Jones girovaga annoiata nella nuova casa dove ha appena traslocato con i genitori, fino a quando non scopre una porta segreta che conduce ad un mondo alternativo molto più bello della realtà. Ma quando quest'altra casa apparentemente perfetta diventa minacciosa ed i suoi "altri genitori", compresa la sua "altra madre" cercano di intrappolarla lì per sempre, Coraline dovrà usare tutto il coraggio che ha per ritornare alla sua vera casa e salvare la sua famiglia.

In occasione del 15° anniversario dalla sua uscita tornerà anche nelle sale italiane.

L'adattamento del racconto omonimo scritto da Neil Gaiman e illustrato da Dave McKean è uscito, infatti, nel 2009 per la regia di Henry Selick, già regista visionario dell'immortale Nightmare Before Christmas.

Per famiglie, ragazzi e ragazzi da 10 anni.

Giovedì 31 ottobre, ore 17-19

HALLOWEEN PARTY

Tante divertenti (e un po’ paurose) letture ad alta voce con storie di fantasmi, mostri trasformisti e intere famiglie di scheletri! A cura del circolo LaAV Montevarchi.

Per famiglie, bambini e bambine da 4 a 10 anni

Sono graditi (anche se non obbligatori) i travestimenti.

Attività gratuite, posti limitati, su prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:

tel. 055.9108351 (da lunedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-14.00)

[email protected]