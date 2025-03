Arezzo, 1 marzo 2025 – Tanti appuntamenti nel mese di marzo alla Biblioteca La Ginestra di MOntevarchi. Prosegue il progetto dedicato ai silent book: 11 incontri tra febbraio e marzo 2025 per promuovere la diffusione dei libri silenziosi e ribadire la forza della letteratura di qualità nelle Biblioteche della Rete Documentaria Aretina guidati dalla docente e formatrice Francesca Failli, esperta di linguaggi verbali e non.

"Se un'immagine vale più di mille parole, questa è un'opportunità per scoprire come le tavole di famosi illustratori possano far nascere, quasi per magia, le parole per raccontare il proprio viaggio."

Il progetto ruota attorno alla mostra bibliografica "Silent Books. Destinazione Lampedusa", progetto nato nel 2012, grazie a IBBY- International Board on Books for Young People - IBBY Italia e Palazzo delle Esposizioni di Roma, con l'obiettivo di schiudere mondi scavalcando confini e barriere, e di raccogliere un fondo di libri senza parole per la Biblioteca di Lampedusa.

La mostra sarà ospitata dalla nostra Biblioteca di Montevarchi "Ginestra Fabbrica della Conoscenza" e sarà visitabile gratuitamente per un mese da sabato 8 febbraio a sabato 8 marzo 2025 negli orari di apertura della biblioteca (da lunedì a venerdì 9-19 e sabato 9-14): un'occasione ghiotta per approfondire la lettura di storie per immagini provenienti da tutto il mondo in edizioni spesso introvabili. Nell'occasione la biblioteca esporrà la sua ricca collezione di 150 silent book adatti a varie fasce di età e le novità di saggistica e didattica sull'argomento che saranno disponibili per il prestito gratuito.

Sabato 1° marzo, ore 10-12

CLOWN

Incontreremo la pluripremiata storia di un pupazzo che lotta per i suoi amici, rappresentato magistralmente da Quentin Blake in una sequenza di immagini descritte con umorismo e poesia, edito da Camelozampa.

Laboratorio per ragazze e ragazzi dagli 8 anni



Attività gratuite. Posti limitati, su prenotazione. (ULTIMI POSTI DISPONIBILI!!)

Per info e prenotazioni

tel. 055.9108351 (da lunedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-14.00)

[email protected]

Altri eventi collaterali

Seminalibri all'opera... con i silent book!

Presentazioni e letture collettive di alcuni tra i più bei libri silent in mostra da parte dei lettori volontari della biblioteca insieme ai ragazzi dei centri educativi doposcuola di Montevarchi.

Attività a cura de I Seminalibri, in collaborazione con cooperativa sociale LeGO.

Lunedì 3 marzo, ore 16.45 Il Cerchio

Mercoledì 5 marzo, ore 16.45 Il Piccolo Principe c/o Auditorium scuola secondaria di primo grado F. Mochi di Levane

Giovedì 20 marzo, ore 16-18.30

c/o Consultorio Familiare, via 3 Novembre n. 18 - San Giovanni Valdarno

LEGGERE è FAMILIARE

incontro con letture presso Il Consultorio Familiare

per famiglie con bambini da 0 a 3 anni

ore 16.00-17.00 per genitori con bambini 0-12 mesi

ore 17.30-18.30 per genitori con bambini da 1 a 3 anni

“Perché leggere è un gesto d’amore,

che non richiede nessuna dote particolare ma attenzione e ascolto”

Il Consultorio, ancora una volta, con lo sguardo volto alla prevenzione vuole con questi momenti veicolare alle famiglie il messaggio dell’importanza della lettura dai primi mesi di vita dei bambini e delle bambine , promuovendo la lettura in famiglia come occasione di sviluppo cognitivo ed emozionale per arricchire la relazione genitore-bambino, già dai primissimi mesi di vita.

Informare sui benefici della lettura sulla qualità della relazione adulto-bambino e sullo sviluppo cognitivo, linguistico ed emozionale del bambino; offrire una panoramica sui libri di qualità adatti alla fascia 0-3 anni e sugli strumenti bibliografici per reperirli; far sperimentare momenti di benessere, sollecitare momenti di scambio e riflessione sul tema del rapporto con la lettura in famiglia, valorizzando le esperienze personali.

Far conoscere ruolo e servizi offerti dalle biblioteche pubbliche del territorio e formulare un invito a frequentarle assiduamente.

Gli incontri per famiglie di Nati per Leggere prevedono sempre letture a bassa voce, in un'atmosfera accogliente e rispettosa delle esigenze delle famiglie e tanti consigli per coltivare in famiglia l'amore per le storie fin dalla nascita.

Le attività sono a cura operatori bibliotecari e lettori volontari NpL Valdarno.

Iniziativa gratuita. Posti limitati, su prenotazione.

Per info e prenotazioni:

[email protected]

+39 335 7455091 (da lunedì al giovedì ore 8.00 -17.30; venerdì ore 8.00-13.00)

Sabato 22 marzo, ore 11.00-12.00

NATI PER LEGGERE: Benvenuti, piccoli lettori!

Il Sindaco Silvia Chiassai Martini consegna

ore 11:00 Restituzione del laboratorio poetico "Lo spazio tra i fili d'erba" a cura degli alunni delle scuole primarie del territorio.

Letture a "bassa" voce a cura dei volontari Nati per Leggere Montevarchi.

Qualche consiglio sulla buona pratica della lettura in famiglia fin dalla nascita da parte di pediatri, ostetriche e operatori formati NpL.

ore 11:30 Cerimonia di consegna alle famiglie il "Kit della Famiglia che legge" comprendente un libro di filastrocche in edizione speciale NpL da parte del Sindaco Silvia Chiassai Martini

Iniziativa rivolta a tutte le famiglie montevarchine con bambine e bambini nati nel 2024.

Leggimi subito, leggimi forte

Dimmi ogni nome che apre le porte

Chiama ogni cosa, così il mondo viene

Leggimi tutto, leggimi bene

Dimmi la rosa, dammi la rima

Leggimi in prosa, leggimi prima

(Bruno Tognolini)

Occasioni per scoprire quanto è semplice e importante condividere la lettura in famiglia fin dalla nascita e iniziare a frequentare un luogo pubblico accogliente che offre la possibilità di sperimentare insieme un'ampia offerta di libri di qualità.

La Biblioteca Comunale di Montevarchi con queste attività sostiene il programma nazionale Nati per Leggere

Iniziative gratuite. Posti limitati, su prenotazione.

Per info e prenotazioni:

tel. 055.9108351 (da lunedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-14.00)

[email protected]

Ogni 1° e 3° martedì del mese, ore 17.00-18.30

BIBLIO KNIT GINESTRA: il filo che unisce

Ti piacerebbe realizzare a mano qualcosa per te? Provare il knitting come pratica di benessere? Sei già capace e ti piacerebbe migliorarti e sferruzzare in compagnia? Vieni a sperimentare la nuova proposta della tua biblioteca: un’occasione per ritrovarsi e scambiarsi saperi, opinioni e letture,

imparare a lavorare a maglia e all'uncinetto in un ambiente accogliente.

Un laboratorio che unisce persone e generazioni con i fili e le storie.

Potrai imparare alcune tecniche da persone appassionate che hanno voglia di condividere abilità e consigli o unirti a loro.

Dimostrazioni pratiche in collaborazione con il gruppo di volontariato Donne del Valdarno e

momenti di lettura ad alta voce curati dal Circolo LaAV di Montevarchi.

A chi è rivolto?

A tutti, esperti, alle prime armi e curiosi di tutte le età.

Appuntamenti in questo mese: 4 e 18 marzo 2025

Prossime date in calendario: 1 e 15 aprile, 6 e 20 maggio

Martedì 4 marzo la volontaria Luciana Meucci presenterà il progetto Gomitolorosa che promuove il lavoro a maglia per favorire il benessere dei pazienti impegnati in terapie mediche nonché la solidarietà verso soggetti più deboli, facendo leva sul recupero delle lane autoctone e sulla salvaguardia dell’ambiente. Gomitolorosa crea condivisione e socializzazione, supporta con progetti di maglia solidale diverse campagne per la salute.

Gli incontri saranno anche l'occasione, per chi desidera, di contribuire alla realizzazione delle pigotte, le celebri bambole di pezza a sostegno delle campagne di solidarietà Unicef contro la malnutrizione infantile.

Partecipazione libera, gratuita e gradita.

Per informazioni:

tel. 055.9108351 (da lunedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-14.00)

[email protected]