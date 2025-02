Arezzo, 3 febbraio 2025 – Tanti appuntamenti alla Ginestra di Montevarchi.

Sabato 8 febbraio, ore 10

NATI PER LEGGERE: Fiocco di neve

Letture a "bassa" voce e qualche consiglio per divertirsi insieme ai propri bambini con tanti bei libri che ci parlano dell'inverno e di quella speciale esperienza che è la neve.

Per famiglie con bambine e bambini 3-5 anni

Sabato 15 febbraio

NATI PER LEGGERE: Rime e facce buffe

ore 10-10.45 (per famiglie con bambine e bambini 12-24 mesi)

ore 11-12 (per famiglie con bambine e bambini 24-36 mesi)

Letture a "bassa" voce e qualche consiglio per divertirsi insieme ai propri bambini con filastrocche e libri che ci invitano a giocare insieme con le espressioni del volto.

Occasioni per scoprire quanto è semplice e importante condividere la lettura in famiglia fin dalla nascita e iniziare a frequentare un luogo pubblico accogliente che offre la possibilità di sperimentare insieme un'ampia offerta di libri di qualità.

La Biblioteca Comunale di Montevarchi con queste attività sostiene il programma nazionale Nati per Leggere

Iniziative gratuite. Posti limitati, su prenotazione.

Per info e prenotazioni:

tel. 055.9108351 (da lunedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-14.00)

[email protected]

PROGETTO SPECIALE: UN TUFFO SILENZIOSO

Mostra e 11 laboratori e incontri con i SILENT BOOK nella Rete Documentaria Aretina

Da sabato 8 febbraio a sabato 8 marzo 2025

Al via un importante progetto dedicato ai silent book: 11 incontri tra febbraio e marzo 2025 per promuovere la diffusione dei libri silenziosi e ribadire la forza della letteratura di qualità nelle Biblioteche della Rete Documentaria Aretina guidati dalla docente e formatrice Francesca Failli, esperta di linguaggi verbali e non.

"Se un'immagine vale più di mille parole, questa è un'opportunità per scoprire come le tavole di famosi illustratori possano far nascere, quasi per magia, le parole per raccontare il proprio viaggio."

Il progetto ruota attorno alla mostra bibliografica "Silent Books. Destinazione Lampedusa", progetto nato nel 2012, grazie a IBBY- International Board on Books for Young People - IBBY Italia e Palazzo delle Esposizioni di Roma, con l'obiettivo di schiudere mondi scavalcando confini e barriere, e di raccogliere un fondo di libri senza parole per la Biblioteca di Lampedusa.

La mostra sarà ospitata dalla nostra Biblioteca di Montevarchi "Ginestra Fabbrica della Conoscenza" e sarà visitabile gratuitamente per un mese da sabato 8 febbraio a sabato 8 marzo 2025 negli orari di apertura della biblioteca (da lunedì a venerdì 9-19 e sabato 9-14): un'occasione ghiotta per approfondire la lettura di storie per immagini provenienti da tutto il mondo in edizioni spesso introvabili. Nell'occasione la biblioteca esporrà la sua ricca collezione di 150 silent book adatti a varie fasce di età e le novità di saggistica e didattica sull'argomento che saranno disponibili per il prestito gratuito.

Sabato 8 febbraio, ore 9.30-12.30

SILENT BOOK E WRW - PER INSEGNANTI

Inauguriamo la mostra con un laboratorio attivo dedicato agli insegnanti della scuola primaria per confrontarsi e sperimentare i silent book nella didattica e per saggiare alcune strategie attinte dal Writing and Reading Workshop.

Per max 20 partecipanti (ULTIMI POSTI DISPONIBILI!!)

Venerdì 21 febbraio, ore 10-12

MENTRE TU DORMI

In collaborazione con il progetto Faisa, attivo a Montevarchi dal 2022, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione di cittadine di nazionalità straniera attraverso l'insegnamento della lingua italiana, si propone un incontro interamente dedicato alle donne.

Il libro di Mariana Ruiz Johnson, Carthusia Edizioni, offrirà un momento di confronto per raccontare abitudini e tradizioni al nascere dalla notte nel nostro e in altri paesi.

Sabato 22 febbraio, ore 10-12

L'OMBRELLO ROSSO

Siete pronti per un insolito viaggio intorno al mondo appesi ad un ombrello?

Viaggeremo insieme grazie al silent book di Ingrid e Dieter Schubert edito da Lemniscaat.

Laboratorio per bambine e bambini dai 5 anni.

Sabato 1 marzo, ore 10-12

CLOWN

Incontreremo la pluripremiata storia di un pupazzo che lotta per i suoi amici, rappresentato magistralmente da Quentin Blake in una sequenza di immagini descritte con umorismo e poesia, edito da Camelozampa.

Laboratorio per ragazze e ragazzi dagli 8 anni.

Consultate il programma completo.

Attività gratuite. Posti limitati, su prenotazione.

Per info e prenotazioni:

tel. 055.9108351 (da lunedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-14.00)

[email protected]

Ogni 1° e 3° martedì del mese, ore 17.00-18.30

BIBLIO KNIT GINESTRA: il filo che unisce

Ti piacerebbe realizzare a mano qualcosa per te? Provare il knitting come pratica di benessere? Sei già capace e ti piacerebbe migliorarti e sferruzzare in compagnia? Vieni a sperimentare la nuova proposta della tua biblioteca: un’occasione per ritrovarsi e scambiarsi saperi, opinioni e letture, imparare a lavorare a maglia e all'uncinetto in un ambiente accogliente. Un laboratorio che unisce persone e generazioni con i fili e le storie.

Potrai imparare alcune tecniche da persone appassionate che hanno voglia di condividere abilità e consigli o unirti a loro.

Dimostrazioni pratiche in collaborazione con il gruppo di volontariato Donne del Valdarno e momenti di lettura ad alta voce curati dal Circolo LaAV di Montevarchi.

A chi è rivolto? A tutti, esperti, alle prime armi e curiosi di tutte le età.

Appuntamenti in questo mese: 4 e 18 febbraio 2025

Prossime date in calendario: 4 e 18 marzo, 1 e 15 aprile, 6 e 20 maggio

Gli incontri saranno l'occasione per confrontarsi sulle tecniche di realizzazione delle pigotte, le celebri bambole di pezza a sostegno delle campagne di solidarietà Unicef contro la malnutrizione infantile.

Partecipazione libera, gratuita e gradita.

Per informazioni:

tel. 055.9108351 (da lunedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-14.00)

[email protected]

Giovedì 27 febbraio, ore 17.30-19.00

(Sala Storie d'Oggi, piano terra)

Cos'è?

Il circolo di lettura che si ritrova ogni mese presso la Biblioteca Comunale "Ginestra Fabbrica della Conoscenza" curato da Daniela Monreale.

La scelta del libro avverrà selezionando nel gruppo un libro fra tre proposti: un classico, un romanzo di narrativa di genere e un libro pubblicato dal 1950 in poi.

I libri di questo mese

Per l’incontro di febbraio parleremo di due libri (potrete scegliere di leggere entrambi i libri o soltanto uno):

Le affinità non elettive. Romanzo. Anno 1835 di Igor Višneveckij (Pisa University Press)

La maestra del vetro di Tracy Chevalier (Neri Pozza)

scelti dal gruppo dall’elenco proposto dagli organizzatori di Testo Firenze, la fiera del libro che si svolgerà alla Stazione Leopolda dal 28 febbraio al 2 marzo 2025 e che darà la possibilità ai gruppi di lettura di incontrare gli autori:

Višneveckij venerdì 28 febbraio alle ore 14, mentre Chevalier sabato 1° marzo alle ore 11.

Chi non parteciperà potrà comunque consegnare alla coordinatrice eventuali domande che potranno essere rivolte agli autori.

Per maggiori informazioni seguite Aperibook Montevarchi su Instagram e Facebook

o contattate la curatrice scrivendo a [email protected]

Per informazioni sulla disponibilità dei libri:

tel. 0559108351 - [email protected]