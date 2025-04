“Summer Lab”: sette laboratori tra gioco e apprendimento a La Penna Magica

Arezzo, 18 aprile 2025 – Sette laboratori estivi all'insegna di gioco, scoperta e apprendimento. Il centro didattico La Penna Magica di Arezzo presenta la seconda edizione dei “ Summer La b” che, rivolti a bambini e ragazzi in età scolare, proporranno un ciclo di attività in orario mattutino finalizzate all'acquisizione di nuove competenze in un contesto ludico e ricreativo. La proposta, al via da lunedì 16 giugno, nasce con la volontà di offrire un servizio alle famiglie nel periodo senza la scuola in cui stimolare capacità, curiosità e creatività attraverso tante diverse esperienze organizzate con la collaborazione di educatrici e psicologhe del centro per l'età evolutiva Futurabile dell'Istituto di Agazzi. Le attività saranno ospitate dai locali de La Penna Magica in via Montefalco, con i partecipanti che saranno divisi in piccoli gruppi in base all'età con cui potranno vivere percorsi personalizzati a seconda di interessi, passioni e bisogni individuali.

Ben quattro saranno i laboratori a tema rivolti agli alunni delle scuole primarie per stimolare lo sviluppo di competenze cognitive, emotive e relazionali attraverso giochi educativi, attività artistiche, letture animate e momenti di socializzazione in cui valorizzare l’unicità di ogni bambino e ogni bambina. Le proposte per questa fascia d’età sono “Creativity Lab” che sarà caratterizzato da percorsi per sviluppare le capacità di espressione con la narrativa e con la scrittura creativa, “English Lab” che permetterà di potenziare la conoscenza della lingua inglese tra vocabolario, grammatica e conversazione, “Emoji Lab” che accompagnerà a conoscere e riconoscere le varie sfumature delle espressioni, e “Ability Lab” che sarà orientato a incrementare le capacità funzionali nei diversi contesti di vita quotidiana tra memoria, attenzione, pianificazione e autoregolazione. Un percorso specifico sarà orientato ai bambini all’ultimo anno della scuola dell’infanzia con “Primary Lab” che permetterà di vivere un laboratorio di pre-alfabetizzazione per prepararsi a un momento importante come il passaggio alla classe prima. I ragazzi più grandi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, infine, saranno guidati nell’acquisizione di autonomie e abilità sociali direttamente nei diversi contesti esterni cittadini con “City Lab”, inoltre le attività di “Mappe Lab” saranno finalizzate alla costruzione delle mappe concettuali che aiutano e facilitano lo studio attraverso la rappresentazione visiva delle informazioni e delle conoscenze per integrare i diversi concetti e rafforzarne la comprensione. I “Summer Lab” affiancheranno le tradizionali attività de La Penna Magica e saranno strutturati con frequenza settimanale dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.30 alle 13.00 in cui verrà previsto anche uno spazio specifico dedicato allo svolgimento dei compiti. I diversi laboratori saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, dunque è richiesta la preiscrizione entro venerdì 30 maggio scrivendo a [email protected] o contattando i numeri 331/72.17.936 o 0575/91.51.631.