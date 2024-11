Successo alla Sansepolcro Art Gallery di Via XX Settembre 15 per “Notti al Borgo”

Arezzo, 28 novembre 2024 – Successo immediato alla Sansepolcro Art Gallery di Via XX Settembre 15 per “Notti al Borgo”, la suggestiva mostra personale di Ida Gorini Chimenti aperta il 23 novembre u.s. e visitabile fino a venerdì 13 dicembre p.v. Pubblico e critica hanno colto da subito la sottile fascinazione delle opere pittoriche di Ida: dipinti ad olio caratterizzati da scelte cromatiche assai particolari (bianco e blu, azzurro e nero). Queste opere testimoniano l’amore e l’attaccamento della creativa biturgense alla sua città natale ma soprattutto documentano fedelmente l’estetica e il sentimento di questo suo ultimo periodo espressivo: quella qui rappresentata è una personalissima riflessione sulla trascendenza, calata nella realtà dalla presenza di religiose e religiosi in vari scorci della città di Piero della Francesca, stilizzati in silhouette nera, a contrasto con il bianco/azzurro delle tonache delle suore, ad esempio, su uno sfondo blu intenso che rimanda al cielo notturno. Indubbia la suggestione di questi lavori, così come stimolante è l’accostamento a una bella selezione di ceramiche nelle stesse tonalità cromatiche dei quadri. In questo caso si tratta di oggetti “incontrati” nei numerosi viaggi compiuti dall’autrice assieme al marito Fabio in vari paesi del mondo, contraddistinti dall’altissima qualità e dalla raffinatezza della fattura. Insomma, una mostra composita, elegante e sincera, che va vista assolutamente.