Storie, autori e personaggi. Tutto fa “Testo“

FIRENZE

Si entra oggi nel vivo di Testo, con un appuntamento alla Rinascente che invita ad esplorare luoghi del design e del made in Italy. Alle 10.30, si terrà la presentazione del libro di Pierluigi Masini e Antonella Galli I luoghi del design in Italia (foto).

Ieri mattina nell’Arena Olivetti si è tenuto l’incontro su Promozione della letteratura italiana e delle lettera: "La lettura – ha detto Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino – è un esercizio collettivo che unisce e dunque dobbiamo organizzare più incontri con autori e personaggi per rispondere a questo bisogno". Presenti all’incontro anche Innocenzo Cipolletta, presidente dell’Associazione italiana editori, Adriano Monti Buzzetti, presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Alessandro De Pedys, direttore generale per la Diplomazia pubblica e culturale del Maeci e Mauro Mazza, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia quale ospite d’onore alla 76esima edizione della Frankfurter Buchmesse. Durante l’incontro è stato svelato per la prima volta al pubblico il manifesto, firmato da Lorenzo Mattotti, che accompagnerà l’Italia come ospite d’onore: "Una giovane lettrice che, accomodata su quella calla, legge il suo libro e guarda il mondo, già matura e pronta a confrontarsi con il prossimo e insieme provare a fare un mondo migliore", così lo ha spiegato Mazza. "E’ importante dare un sostegno concreto alle fiere del libro", aggiunge Buzzetti. Un incontro, un invito per avvicinarsi alla lettura. La presidente Giachi ha spiegato che quest’anno sarà istituito "un fondo per contribuire alle spese degli editori che parteciperanno al Salone di Torino, dove allo stand toscano troveranno ospitalità anche i piccoli editori".

L.C.