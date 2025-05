Arezzo, 30 maggio 2025 – Prosegue La danza che muove è primavera , gli interventi performativi che per il secondo anno portano la danza e il circo contemporaneo nei quartieri di arezzo creando momenti di incontro e condivisione nei luoghi della quotidianità. una programmazione a cura sosta palmizi con il contributo di mic, regione toscana, comune di arezzo, fondazione guido d'arezzo, fondazione cr firenze, in collaborazione con oxfam italia, comuni talenti, ic francesco severi, cas tortaia e bar mengo 2.0.

Ultimo appuntamento per la primavera 2025 è previsto per sabato 7 giugno nel quartiere Tortaia, con lo spettacolo di circo contemporaneo BAUCI – Circo delle città invisibili della compagnia Quattrox4 con la regia di Clara Storti, un'azione performativa itinerante e partecipativa che, ispirandosi all'opera di Italo Calvino, trasforma lo spazio urbano in un luogo immaginifico e poetico in cui il pubblico è chiamato a costruire lo spazio scenico insieme agli artisti. A partire da estratti di testo di Italo Calvino la performance invita il pubblico di ogni età a riflettere in maniera critica e giocosa sulle contraddizioni dell'abitare nel mondo contemporaneo. "Le città moderne sono specchio del nostro passato e monitorato per il nostro futuro. Sono terreno di contraddizione, luoghi di visioni infrante e di proiezioni senza coraggio. È urgente ragionare sullo spazio urbano perché è proprio lo spazio urbano la chiave per ragionare sull'essere umano e sui possibili futuri del mondo." afferma la regista Clara Storti.

Lo spettacolo sarà in replica alle 18:30 nell'ambito della festa di comunità Il sabato del villaggio Tortaya; nella mattinata dello spesso giorno la compagnia dedicherà una replica speciale agli studenti dell'IC Severi che inoltre nei giorni di mercoledì 4 e giovedì 5 incontreranno gli artisti in un percorso laboratoriale di tre giorni dal titolo “Danza la tua città invisibile”, primo di una serie di attività che confermano la collaborazione tra Sosta Palmizi e l'Istituto Comprensivo Severi di Arezzo all'interno del percorso “Quello che ci muove” con il sostegno del MiC e di SIAE nell'ambito del progetto "Per Chi Crea".

L'iniziativa Il sabato del villaggio Tortaya a cura di OXFAM Italia (e le associazioni del progetto Comuni Talenti), CAS Tortaia, Bar Mengo 2.0, IC Severi. Dalle 16 tra la sede del CAS e il Bar Mengo con laboratori, performance, mostre e dj set.

INFO: Ingresso 1€ | Prenotazione consigliata 393/ 9913550 (anche WhatsApp) Contatti: 0575 630678, [email protected]