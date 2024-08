“Stasera tocca a me”: uno spettacolo tra prosa e cabaret a Raggiolo

Arezzo, 14 agosto 2024 – Uno spettacolo tra prosa e cabaret al chiaro di luna. Sabato 17 agosto, alle 21.00, Raggiolo tornerà un teatro a cielo aperto con il monologo brillante “Stasera tocca a me” che, scritto e interpretato dall’attrice Eleonora Zacchi, proporrà un percorso tra la fantasia e la realtà volto a rappresentare tratti, vizi e virtù dell’animo umano. Questa serata, a ingresso gratuito, è inserita all’interno della rassegna RaggioloEstate2024 organizzata dalla Brigata di Raggiolo per proporre una nuova occasione per valorizzare vicoli e piazze di uno dei borghi più belli d’Italia.

“Stasera tocca a me”, prodotto dal Centro Artistico Il Grattacielo di Livorno, guiderà lo spettatore in un incalzante susseguirsi di situazioni e circostanze in cui il sorriso nasce spontaneo: Zacchi, accompagnata dalla voce recitante di Riccardo De Francesca, racconterà in tono brillante e a tratti cabarettistico le storie di donne, uomini e personaggi di fantasia che sono fonte inesauribile di scoperta, sorpresa e ispirazione. Lo spettacolo vedrà per protagonista la Dea Follia cara a Erasmo da Rotterdam e offrirà una vera e propria “commedia della vita” dove relazioni e vicende della quotidianità permettono di approfondire l’essere umano tra i suoi caratteri più variegati. Questo appuntamento è finanziato con fondi PNRR M1C3 - Intervento 2.1 “Attrattività Borghi Storici” per la linea di azione “Anfiteatri all’aperto”.