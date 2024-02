Società Storica, torna il ciclo di conferenze sulle Scuole Superiori di Arezzo

Arezzo, 24 febbraio 2024 – Nuovo appuntamento, martedì 27 febbraio, del ciclo di conferenze sulle Scuole Superiori di Arezzo, organizzato dalla Società storica, con il patrocinio del Comune di Arezzo. Alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, Daniele Severi parlerà dell’Istituto professionale “Margaritone”.

Curato da Giovanni Galli, il ciclo di conferenze si propone di ricostruire la storia di alcune delle Scuole d’istruzione superiore cittadine, mettendone in evidenza le origini ed il contesto, le sedi e le denominazioni assunte nel corso del tempo, le materie insegnate, alcune figure di presidi e di docenti, il bacino di utenza e la funzione sociale svolta.

Il “Margaritone” è uno degli istituti scolastici più noti della città. Fu istituito nel 1882 come scuola serale e domenicale per volontà della Camera di Commercio, in collaborazione con la Provincia, il Comune, la Fraternita dei Laici e la Società Operaia, con solo tre aule per preparare fabbri, falegnami e scalpellini. Oggi l’Istituto è una scuola statale con oltre 50 aule, laboratori e svariate specializzazioni (Orafi, Elettricisti, Meccanici, Odontotecnici, Operatori socio-sanitari, Trasporto aeronautico).

Daniele Severi, aretino, laureato in Ingegneria Industriale, ha insegnato presso l’Istituto Margaritone per oltre 40 anni, dove ho ricoperto anche il ruolo di preside vicario. Oggi, in pensione, svolge la libera professione come progettista di impianti elettrici, acustica e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il ciclo di conferenze della Società storica continuerà, sempre all’Auditorium Ducci, fino alla fine del mese di marzo. Martedì 5 Claudio Santori parlerà del Liceo Scientifico. Sarà poi la volta di Massimiliano Badiali con l’Istituto Magistrale (12 marzo), Elena Valentini con l’ITIS (19 marzo) e Alfredo Vellutini con l’Istituto per Geometri (26 marzo).

Le conferenze della Società storica aretina sono ad ingresso libero e gratuito.