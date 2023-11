Si presenta a scuola con pistola da soft-air senza il tappo rosso. Studente va nei guai

TERNI

Ha portato a scuola una pistola da soft-air (quelle ad aria compressa che sparano speciali pallini di plastica), definita dai carabinieri una "perfetta" riproduzione di un’arma vera e priva del tappo rosso, mostrandola "con tono minaccioso" a insegnanti e collaboratori scolastici.

La bravata è costata cara a uno studente minorenne che frequenta un istituto superiore della provincia di Terni, segnalato dai militari alla procura minorile di Perugia.

Gli viene contestato il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Appena ha mostrato la pistola da soft air è scattato l’allarme al 112 da parte del dirigente dell’istituto. In effetti, vedendo quell’arma così perfetta, ben fatta e per giunta senza il tappo rosso che serve per classificarla come arma-giocattolo (quindi inoffensiva), nell’istituto ha fatto il suo ingresso alla paura. All’oggetto in se’ si sarebbe unito anche l’atteggiamento minaccioso del ragazzo. Scattato l’allarme, i carabinieri subito intervenuti hanno sequestrato l’arma e informato i genitori del ragazzo.