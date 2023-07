Settembre pratese: svelati i nomi Dal rap di J-Ax a Umberto Tozzi

PRATO

Sono stati svelati i nomi di questa rinnovata edizione del Settembre Prato. Un festival che porta una ventata di estate anche al ritorno dalle vacanze. Piazza Duomo con il suo grande stage sono una promessa di divertimento, musica e leggerezza. Come ogni anno i grandi concerti non sono l’unica attrazione del Festival ma semplicemente la grande ruota attorno alla quale tutta la città si anima. Mostre, incontri, laboratori e tanta tanta musica si fondono alla tradizione dei festeggiamenti per la patrona di Prato, l’8 settembre. Lo spirito del Festival è quello della città: tutte le più importanti istituzioni culturali collaborano o sono in qualche modo presenti nel cartellone del Settembre, che è davvero la festa di tutti. Settembre Prato è organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune. Il cartellone artistico è decisamente eterogeneo per dar modo a chiunque di trovare la serata giusta per vivere la magia dei grandi live. Stare insieme, uscire, collaborare nel rendere bella la città: a Settembre Prato è davvero uno spettacolo.

Il 31 agosto in Piazza Duomo, gli Articolo 31, il rapper J-Ax e Dj Lad, apriranno la rassegna con un pieno di energia. Continua il festival Venervì 1° settembre con Bugo e Daniele Silvestri. Quando Giorgio Panariello torna a Prato è sempre una festa e questa volta lo fa con un progetto davvero speciale: il 2 settembre con Panariello Vs Masini, lo strano incontro fra due amici che non hanno niente in comune. A seguire, gli Editors (3 settembre), il cantastorie Edoardo Bennato (4 settembre) che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno.

E poi ancora: il concerto della Camerata strumentale “Città di Prato“ (5 settembre); la band pratese Porto Flamingo (9 settembre); Alan Sorrenti Quartet (12 settembre). Grande finale il 13 settembre nella cornice di Villa Guicciardini di Cantagallo, splendido tesoro originario del XII secolo, con il concerto magico di Umberto Tozzi, tappa del tour estivo “Gloria Forever”.

Settembre pratese non è solo musica. Imperdibile dal 1 a 13 settembre il racconto fotografico Sam Emerson Living the dream The exhibition. 40 anni di rock visti attraverso gli occhi di Sam Emerson, testimone di momenti indelebili on stage e off stage e autore di scatti iconici che hanno fatto il giro del mondo.

Tra gli altri eventi in programma si annoverano i diversi dj set in città. A partire dal 1° settembre con il secret show, che a distanza di anni torna a Prato, dopo il concerto degli Articolo 31 (il nome dell’artista sarà rivelato la sera stessa). Il 2 e 3 settembre, invece, sarà la volta del Dj On the Roof: un calendario di eventi musicali esclusivi sulla più bella terrazza del centro di Prato a Palazzo Pretorio.

Biglietti on line su ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.