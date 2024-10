Con l'autunno e l'arrivo del freddo, la voglia di fare attività fuori casa comincia a calare ma questo non impedisce di dedicarsi a giornate di relax. Per esempio alle terme, dove ci si può riposare grazie a piscine e attività anche al chiuso, così da godersi il calore delle piscine e del confort di hotel e spa.

Ecco una selezione di fonti termali in Toscana per immergersi in acque terapeutiche e rilassanti e spendere le grigie giornate d'autunno facendosi coccolare con massaggi e degustazioni.