Sagre d'autunno in Toscana, ecco le idee per questo weekend

Firenze, 22 novembre 2024 - Per le sagre la stagione regina è l'estate, ma non dobbiamo dimenticare che in Toscana l'autunno è un momento eccezionale per celebrare i frutti della terra. Olio novo, vino novello, castagne, tartufi: anche se il meteo pazzo fa saltare un po' gli schemi, non si può mancare agli appuntamenti più tradizionali della regione. Ecco qualche idea per chi vuole passare il fine settimana a gustare i tesori della gastronomia toscana.