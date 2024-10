Firenze, 12 ottobre - Alcune delle tradizioni autunnali che si hanno oggi in Italia vengono dalla cultura americana, così come la stessa festa di Halloween. Stanno prendendo sempre più piede anche i pumpkin patch, gli orti delle zucche, dove è possibile vedere e alle volte acquistare zucche da intagliare, in allestimenti suggestivi che richiamano le fattorie americane o diventano vere e proprie mostre creative.