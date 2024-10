Cosa fare sabato e domenica 12 e 13 ottobre in Toscana: tanti eventi

Firenze, 11 ottobre 2024 - Tante occasioni per un weekend all'aria aperta. Complice il tempo che dovrebbe essere ovunque clemente, non c'è che l'imbarazzo della scelta per godersi giornate spensierate, alla ricerca della sagra, del paesino tipico. Con tante escursioni organizzate dalle associazioni. Un unico denominatore unisce tutto: i colori del'autunno e i suoi frutti, come le castagne e i funghi da gustare in una delle tante feste di paese. La Toscana del weekend è soprattutto questo: luoghi pittoreschi in cui passare belle ore in compagnia di parenti o amici. Ecco un po' di proposte su dove andare.