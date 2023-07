Scatta il Cortona On The Move Élite e masse viste dai maestri

di Laura Lucente

CORTONA (Arezzo)

Oltre 30 artisti, 26 mostre, 80 giorni di festival. Cortona On The Move apre oggi la sua 13esima edizione che punta i riflettori sul tema More or Less, un’indagine sulla contrapposizione tra abbondanza e scarsità, superfluo ed essenziale, élite e masse, accumulo e dispersione. Ad interpretarlo ci penseranno nomi come Larry Fink (che ha esposto in musei di tutto il mondo, tra cui il MoMA di New York), Massimo Vitali, Nick Hannes, Michael Zumstein, Marco Garofalo, Irina Werning, Fabiola Ferrero. Loro sono solo alcuni dei protagonisti internazionali a cui saranno dedicate le mostre allestite tra il centro storico, la Fortezza Medicea del Girifalco e la Stazione C, accanto alla stazione ferroviaria di Camucia-Cortona. Alla guida di questa edizione, che si chiuderà solo il 1° ottobre, ci sono ancora una volta Veronica Nicolardi per la parte esecutiva e Paolo Woods per quella artistica.

Fino a domenica 16 luglio sarà un susseguirsi di talk, incontri, letture portfolio e workshop rivolti ad appassionati e addetti ai lavori, ma anche ai curiosi. Tra i talk si segnala quello che vede la partecipazione del giornalista e conduttore tv Diego Bianchi che presenterà il suo reportage a bordo della nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (domani alle 17.30 al Teatro Signorelli). Con Mengo Festival di Arezzo Cortona On The Move organizza i due eventi serali dell’inaugurazione, tra cui il dj set di Frankie hi-nrg mc in programma sabato alle 22 in piazza Signorelli. Proposte anche attività per i più piccoli. Il noto fotografo Gabriele Galimberti sarà a disposizione al Teatro Signorelli per fotografare i bambini con il loro giocattolo preferito.

Tra le chicche ci sono le mostre realizzate in collaborazione con Intesa Sanpaolo: Standing Still di Massimo Vitali, di cui saranno esposti lavori iconici dagli anni ‘90 a oggi, e Il caso “Africo“, dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, che raccoglie il reportage di Valentino (Tino) Petrelli realizzato nel paese dell’Aspromonte nel 1948 per la prima volta nella sua integrità. Tra le collettive ci sarà Focus on China, a cura di Lü Peng, direttore artistico Biennale Chengdu, e Paolo Woods e l’inedita Ambiziosamente tua - Amore e classi sociali nel fotoromanzo a cura di Frédérique Deschamps e Paolo Woods che mette in mostra i tesori fotografici, alcuni inediti, della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori a Milano.