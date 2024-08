San Donato, la vigilia della festa con la notte dei fuochi

Arezzo, 6 agosto 2024 – Alla vigilia della festa del santo patrono ad Arezzo torna la notte dei fuochi di San Donato. Come ogni anno tornano i colori dello spettacolo pirotecnico che illuminerà a festa il cielo della città stasera dalle 23. Prima, spazio alla cerimonia di Offerta del Cero in programma alle 21.15 e a tante collaterali organizzate con la Fondazione Arezzo Intour. Il percorso espositivo “I Colori della Giostra” celebrerà San Donato con l’apertura straordinaria gratuita oggi dalle 14 alle 21.30, mentre alle 18.30 è in programma la visita guidata gratuita “Alla scoperta delle immagini di San Donato nel Palazzo Comunale” (prenotazione su www.discoverarezzo.com). Ma alla vigilia del Santo Patrono, si rinnova anche l’appuntamento con l’Offerta del Cero a San Donato alla presenza delle rappresentative dei quattro quartieri della Giostra, dell’associazione Signa Arretii, del Gruppo Musici, della Magistratura, del sindaco e dei gruppi storici della provincia. Durante la cerimonia sarà offerto a San Donato il cero votivo decorato dall’artista senese Rita Rossella Ciani, decoratrice anche dei ceri che i quartieri offrono al Beato Gregorio nella cerimonia che a gennaio apre l’anno giostresco. San Donato, fu il secondo vescovo di Arezzo e secondo la tradizione morì martire, decapitato, il 7 agosto 362. Con la Cerimonia di Offerta del Cero si ricorda che già nel medioevo era presente la tradizione di correre la Giostra il giorno della festa del Santo Patrono così come in epoca moderna, la ripresa della Giostra del Saracino nella forma attuale, avvenne il 7 agosto 1931. Stasera alle 20.15 ritrovo in Piazza San Domenico delle rappresentanze che prendono parte al corteo che partirà alle 20.45 verso la Cattedrale percorrendo via Sassoverde e via Ricasoli. Alle 21 sarà possibile assistere la passaggio del corteo da via Ricasoli, qui il Sindaco si unisce ai figuranti accompagnato dalla rappresentativa del Comune: i Valletti col Cero offerto a San Donato, i Fanti e la Magistratura della Giostra. Alle 21.15 è previsto l’ingresso in Cattedrale del corteo, a cui seguirà il Vespro Solenne, al momento del “Magnificat” il Cero viene acceso dal Sindaco, al termine le autorità rendono omaggio alla reliquia di San Donato. Alle 22.15 alla fine della cerimonia, spazio all’esibizione del Gruppo Musici della Giostra in via Ricasoli. Quindi alle 23 lo spettacolo pirotecnico dalla Fortezza. I fuochi questa sera si potranno ammirare anche dalle terrazze di casa Bruschi affacciate sulla Pieve, alla vigilia della Festa del Patrono San Donato, la Fondazione Bruschi propone dalle 21.15 un’apertura straordinaria della Casa Museo con musica Jazz e degustazioni di vino nel suggestivo scenario delle terrazze aspettando i fuochi. Sarà possibile assistere al concerto del “Together Jazz Trio” con Rosette Sandroni, Mauro Maurizi e Alessandro Morgantini. Presenti i sommelier Ais con le etichette da degustare. Domani in occasione della Festa del Patrono visita guidata tematica ogni ora con approfondimento sulla figura di San Donato osservando il dipinto che lo raffigura. Sempre domani spazio alle celebrazioni religiose: alle 11 la santa messa in Pieve e alle 18 in cattedrale.