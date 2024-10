“Samhain”, un’intera città immersa tra atmosfere e tradizioni di halloween

Arezzo, 30 ottobre 2024 – Un’intera città immersa tra atmosfere, tradizioni e leggende di halloween. Monte San Savino sarà sede di “Samhain - Capodanno Celtico” che, tra giovedì 31 ottobre e domenica 3 novembre, proporrà un calendario con oltre cinquanta iniziative per tutte le età targate Arezzo Celtic Festival. L’evento, organizzato dall’associazione Cerchio delle Antiche Vie insieme al Comune di Monte San Savino, sarà diffuso tra piazze e vie di tutto il centro storico dove verranno messi in scena spettacoli, concerti di musica tribale, giochi con il fuoco, rievocazioni e racconti di paura con la volontà di accompagnare alla scoperta delle vere origini di halloween come festività che segnava la fine dell’estate e il passaggio all’inverno. Il tutto, in una spettrale atmosfera di mistero e di paura a cui ogni visitatore potrà contribuire con le proprie zucche decorate e con i propri travestimenti.

“Samhain” sarà aperto alle 16.00 di giovedì 31 ottobre dai saluti istituzionali, poi prenderanno il via i duelli di spade dell’accademia Crown, la rievocazione di un matrimonio celtico, la caccia al tesoro per famiglie e i racconti di antiche leggende. Alle 19.00 sarà possibile assistere a un suggestivo corteo storico, mentre alle 21.00 è prevista l’accensione del fuoco sacro da parte del druido Merlino; in ognuna delle quattro serate, inoltre, sarà previsto un djset per ballare e divertirsi con i brani degli anni ‘70, ‘80 e ‘90. Il giorno successivo verrà rivolta una particolare attenzione ai più piccoli che alle 16.00 potranno partecipare al truccabimbi e al giochi promossi dall’associazione Baby Circus, poi il programma proseguirà alle 17.00 con lo spettacolo-intrattenimento “Cammino degli spiriti”, con la conferenza “Le vere origini di halloween”, con le dimostrazioni dei combattimenti di spade dell’accademia Crown e con la rievocazione storica del “Rituale di Taranis” a cura del gruppo Lagòi che chiuderà la giornata. Un cartellone particolarmente ricco caratterizzerà anche sabato 2 novembre con nuove iniziative quali le attività pomeridiane di intaglio e decorazione della zucca con l’azienda agricola “Lo Spaventapasseri”, i giochi antichi e gli spettacoli di fuoco e musica itinerante de “I Bardi” e “Lugus” a partire dalle 20.30, oltre ai racconti intorno al fuoco e alla conferenza “Sostituzione delle festività pagane”. Il gran finale sarà domenica 3 novembre quando verranno conferiti i premi dei contest “Miglior vetrina di halloween”, “Miglior costume cosplay”, “Migliore zucca intagliata” e “La classe più spaventosa”, andando così a valorizzare e a ringraziare coloro che hanno contribuito al clima della festa attraverso la condivisione della loro fantasia e della manualità. La giornata sarà inoltre scandita da attività di intrattenimento per bambini e per adulti, fino alla conclusione prevista alle 22.00 con i saluti in piazza Gamurrini. Il programma completo di “Samhain - Capodanno Celtico” è disponibile sulla pagina Facebook e sul portale dell’Arezzo Celtic Festival.