Sale l’attesa per “Pini da Sfogliare”, la rassegna di libri che chiude l’estate di Castiglion Fiorentino

Arezzo, 22 agosto 2024 – Sale l’attesa per “Pini da Sfogliare”, la rassegna di libri che chiude l’estate, ideata dal Comune di Castiglion Fiorentino e giunta alla seconda edizione. Da martedì 27 agosto fino a domenica 1 settembre al Parco Presentini si alterneranno ospiti ed autori per una serie di presentazioni di libri accompagnate da “cene con l’autore”, visite guidate e letture recitate.

La rassegna, che ha come sottotitolo “Conversazioni su attualità, costume, sport e storie”, vede la direzione artistica e la moderazione degli incontri affidate a Simona Buracci. “Pini da Sfogliare” è stata inoltre inserita nel programma regionale della “Giornata degli Etruschi” ed è in collaborazione con il “Garden”.

Si parte martedì 27 agosto con un’anteprima a tema calcistico insieme a due grandi ex calciatori aretini che hanno calcato i campi della Serie A. Alle ore 21.00 l’incontro dal titolo “Aretini di Serie A, Due capitani si raccontano”, con Amedeo Carboni e Alessandro Calori. Moderatori della serata il giornalista e conduttore televisivo Paolo Bargiggia e la giornalista televisiva di Sportitalia, Ylenia Frezza.

I libri entrano nel vivo mercoledì 28 agosto quando, a partire dalle 18.00, sul palco di “Pini da Sfogliare” salirà Alberto Brandi, noto veterinario castiglionese, per presentare un libro sulla sua personale lotta contro il Covid in ospedale, durante la quale ha trovato la forza nel ricordo degli animali che ha curato. Il suo “diario di bordo”, condiviso sui social con umorismo, è diventato un caso mediatico. Scritto a quattro mani con l’autrice e regista Elena Gigli, il libro raccoglie racconti toccanti e divertenti sugli animali. Le prefazioni sono curate da Lorenzo Jovanotti e Andrea Scanzi. La presentazione di Alberto Brandi sarà introdotta da un intervento dell’Assessore con delega alla Tutela degli Animali, Francesca Sebastiani. Al termine della presentazione è possibile partecipare alla “Cena con l’autore” (prenotazioni entro lunedì 26 agosto al numero 3477377290).

“Pini da Sfogliare” prosegue giovedì 29 agosto con la presentazione del libro di Andrea Polo, “Storie di padri, storie di figli”. Prima della presentazione, prevista alle 18.00, è in programma una visita gratuita al Sistema Museale Castiglionese con ritrovo alle 17.00 presso l’area del Cassero. Andrea Polo è ad oggi uno dei nomi più noti della comunicazione d’impresa italiana. È guest teacher in molti corsi e master universitari; le sue campagne di relazioni pubbliche hanno ottenuto diversi e prestigiosi riconoscimenti. Presenterà un romanzo generazionale, dove l’autore fa scoprire ai suoi figli le radici di un’avvincente storia di famiglia. Un viaggio ricco di emozioni attraverso un secolo di paternità.

Venerdì 30 agosto sarà ospite lo scrittore e presidente dell’Associazione culturale ComunicArea, Massimo Gagliano, che con il suo libro “Non eravamo aquile” ci porta indietro nel tempo, nel 1944, a Passignano. Il libro si divide in due parti: nella prima è narrato analiticamente il bombardamento su Passignano in quell’anno; la seconda, narrata sotto forma di finzione scenica, vuole essere un tributo alle vittime del tragico evento, rievocato sotto diversi punti di vista. Solo alla fine verrà svelato quel criptico “Non eravamo aquile”. Durante la presentazione sono previste alcune letture recitate da parte di Stefano Baffetti.

Sabato 31 agosto sarà la volta di Andrea Bindi, vigile del fuoco da oltre dieci anni, vincitore di numerosi concorsi e premi letterari. Nel suo ultimo libro, “Inquieto vivere”, fonde i linguaggi della poesia e della narrativa. Bindi racconta la vita di ogni giorno, il mondo del soccorso che l’autore conosce molto bene. Dal disagio all’abbandono sociale, fino ad omaggiare la musica rock di Grignani o Springsteen. Dopo l’incontro sarà possibile partecipare alla “Cena con l’autore” (prenotazioni entro lunedì 26 agosto al numero 3477377290).

Gran finale domenica 1 settembre alle ore 17.30 quando “Pini da Sfogliare” incontra il “Santucce Storm Festival” con ospite Ray Banhoff e la presentazione del suo libro “Vita da autodidatta”.

Al termine si terrà l’incontro con gli autori finalisti del “Santucce Storm Festival” ovvero con Lidia Marsili e il suo “L’alba dentro l’imbrunire”, con Giuseppe Romanelli e il suo “La sindacalista e le fresie”, con Giulia Savarelli e il suo “Il gioco della farfalla e della lepre”, con Paolo Valsecchi e il suo “L’ultimo libro” e con Vincenzo Vinagli e il suo “Il silenzio dei morti viventi”. “Era il nostro proposito, diventare un appuntamento fisso nel calendario castiglionese degli eventi di fine estate, e così è stato. Dopo il successo dello scorso anno ritorniamo con questa rassegna che ha l’obiettivo di accendere i riflettori su autori e libri della scena letteraria contemporanea, spaziando tra generi e stili diversi. Una giovane iniziativa che sta entrando di diritto nel panorama degli eventi culturali di rilievo” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.

“I presupposti perché sia una bella rassegna ci sono tutti – dichiara il direttore artistico Simona Buracci – Siamo in un luogo suggestivo e fresco, molto caro ai castiglionesi come il Parco Presentini. Gli ospiti hanno delle storie interessanti da raccontare e in alcune serate sarà possibile rimanere a cena insieme agli autori. Vogliamo far crescere sempre di più questa rassegna che vuole diventare un punto fermo della fine estate a Castiglion Fiorentino”.