Sagre d’autunno in Toscana, weekend tra funghi, castagne e tartufi

Firenze, 24 ottobre 2023 – I tesori d’autunno della terra toscana – funghi, castagne, tartufi – sono protagonisti delle sagre in programma questo fine settimana. Ecco una seleizone di eventi da non perdere (per segnalare una manifestazione scrivere a [email protected]).

AREZZO

Lucignano ospita la sagra del porcino da giovedì a domenica e poi ancora dal 2 al 5 novembre e dal 9 al 12 novembre. Stand aperto tutte le sere al campo sportivo. Prenotazioni al 334.3461383 oppure al 339.4689275.

Domenica a Montemignaio, località Castello, torna la sagra della polenta. Appuntamento in piazza, alle 12 pranzo intorno al ceppo, musica e mercatino.

A Ortignano Raggiolo sabato e domenica torna la Festa di castagnatura. Sabato si parte alle 10 e si chiude con la cena delle 20 (prenotazioni via whatsapp al numero 379.2787684), domenica festa per tutto il giorno.

FIRENZE

Sagra del tortello alla Casa del Popolo di Fiesole in via Matteotti 27, da venerdì a domenica con repliche dal 3 al 5 novembre e dal 10 al 12. Per info sulle cene 055.597002.

Domenica a Marradi si tiene la Mostra mercato del marron buono, una vera e propria festa per le vie del paese. Ci sarà anche una navetta che collegherà alcuni parcheggi con il centro.

Sagra del bollito da venerdì a domenica a Pelago, al centro pastorale La Pira in via Vallombrosana 4. Venerdì e sabato si cena alle 19,30 e alle 21, domenica si pranza alle 12,30 e alle 14. Prenotazioni ai numeri 348.4708487 oppure 348.3660431.

Sabato a cena dalle 19,30 e domenica a pranzo dalle 12,30 in piazza Chiari 5 alle Sieci (Pontassieve) sagra del fritto misto coi volontari della Croce Azzurra. Il ricavato servirà per acquistare un’ambulanza. Prenotazioni al 334.6648688 dalle 15 alle 18.

A San Godenzo, nella frazione di Castagno d'Andrea, domenica 29 si tiene la “ballottata”. Per le strade del paese non mancheranno bruciate, ballotti, dolci, vin brulé.

Sempre domenica a Palazzolo sul Senio torna la sagra del marrone e dei frutti del sottobosco. Stand gastronomico aperto a pranzo, stand di dolci in piazza IV Novembre

GROSSETO

Da venerdì a domenica a Roccastrada, nella frazione di Sassofortino, si tiene la festa della castagna 2.0. Venerdì il via alle 18, sabato e domenica alle 11.

LIVORNO

Domenica e il 1° novembre (e anche il 5) a Campiglia Marittima spazio alla sagra della schiacciata campigliese. Tanti gli appuntamenti, rimandiamo alla pagina Fb degli organizzatori per il programma.

Da venerdì al 1° novembre sagra del totano a Capraia Isola. Qui tutto il programma.

LUCCA

Festa della castagna a Lupinaia, Fosciandora, domenica dalle 11. Ci sarà anche il pranzo dalle 12.

Da sabato 28 a mercoledì 1 novembre a Barga, in piazza Pascoli, torna Barga Castagna, con musica, divertimento e specialità autunnali. Da sabato a lunedì si può cenare in piazza, domenica e martedì anche a pranzo.

Sabato e domenica a Castelnuovo Garfagnana si tiene la Castagnata sotto le logge. Il via dalle 14,30 con tante specialità autunnali.

MASSA-CARRARA

Domenica ai giardini del teatro a Pontremoli si tiene “la Castagnata”, dalle 11 alle 19. Non mancano i mercatini.

Domenica ad Aulla, appuntamento con la “Castagnata e bosco in piazza” a Caprigliola. Stand aperti dalle 14.

A Ponticello, frazione di Filattiera, domenica si tiene la Castagnata nel borgo dalle 14 alle 18. In tavola mondine, cian e focaccette. Non manca il mercatino dell'artigianato. C’è anche il pranzo contadino su prenotazione (347.6978579).

PISA

Sabato e domenica a Castelfranco di Sotto sagra del porcino e della chianina (anche il 4-5 novembre) alla tensostruttura invernale del circolo Arci in via Enrico Fermi 1. APerta il sabato dalle 19,30 e la domenica a pranzo dalle 12. Domenica 29 mercato straordinario per le vie del centro storico.

Sabato a cena dalle 19,30 e domenica a pranzo dalle 12,30 appuntamento al Circolo Arci La Serra di San Miniato si tiene la Sagra dell’olio novo e la sagra del fegatello toscano.

Da venerdì a domenica a Ponte a Egola, torna la sagra del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Stand aperti sabato dalle 19.30 e domenica anche a pranzo dalle 12. Il venerdì apericena. Prenotazioni al 339.2393899.

PISTOIA

Domenica al circolo Arci Sarripoli a Pistoia si tiene la sagra della frugiata, No mancano necci, bomboloni, castagnacci e “vino bono”. Il via dalle 14,30.

Domenica a Pescia, nei giardini del Conservatorio di San Michele di piazza Matteotti, si tiene la festa della castagna a partire dalle 15.

PRATO

Domenica a Montemurlo spazio alla festa della castagna dalle 14 alle 20 alla Rocca.

Sempre domenica 29 ottobre, nel piazzale della stazione di Mercatale di Vernio per l’intera giornata Festa della Castagna a cura della Società della Miseria - Gruppo Storico Conti Bardi. Caldarroste, necci, castagnaccio e molto altro per deliziare i palati con il frutto per l’eccellenza dell’autunno.

SIENA

Grande appuntamento con la sagra del tordo a Montalcino da venerdì a domenica. Per il programma clicca qui.

Sabato e domenica si tiene al circolo Arci di Sovicille la sagra della polenta. Sabato alle 20 apericena su prenotazione e musica dal vivo, domenica dalle 10,30 alle 19 mercatino artigianale, dalle 10 raduno delle Fiat 500 e derivate, alle 12 pranzo su prenotazione, nel pomeriggio tanti appuntamenti per i più giovani. Prenotazioni al 339.6007086.

Sabato a Radicondoli, in piazza Matteotti, torna la “Castagnata in piazza” con dolci, vini birra e musica. Appuntamento dalle 15 in poi.

Festa del marrone nella giornata di domenica a Campiglia d'Orcia, frazione di Castiglione d'Orcia, per tutta la giornata.

“Castagne e bruschetta (con l’olio nuovo) e non solo” è la festa che si tiene domenica ad Abbadia Isola, frazione di Monteriggioni, domenica dalle 10.