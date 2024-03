Cosa fare in Toscana nel weekend: tornano le sagre di primavera

Firenze, 12 marzo 2024 – Qualche idea per trascorrere il weekend tra buona tavola e aria aperta: tornano le sagre di primavera in Toscana. Ecco alcuni appuntamenti.

AREZZO

Festa delle frittelle di San Giuseppe (di riso e ripiene) sabato e domenica a Vacchereccia, frazione di San Giovanni Valdarno, alla parrocchia del Ss. Salvatore. Aperta sabato 14-18 e domenica 10-18.

Da giovedì a domenica (replica anche la prossima settimana) a Lucignano spazio alla sagra della filiera del tartufo marzuolo. Appuntamento al campo sportivo di Lucignano. Info e prenotazioni: 334.3461383, 335.7714591 oppure 339.4689275.

FIRENZE

Il sabato e la domenica fino al 24 marzo a Bagno a Ripoli si tiene la sagra delle frittelle organizzata dalla contrada Alfiere. Stand in via Poggio della Pieve aperto dalle 8 alle 19 (o fino a esaurimento).

Sagra del daino a Pelago: sabato 16 a cena dalle 19 in poi e domenica 17 marzo a pranzo dalle 12, menu a 25 euro. Prenotazione obbligatoria al 392.8096170. Appuntamento al centro pastorale La Pira in via Vallombrosana 4.

A Montefioralle, frazione di Greve in Chianti, sabato e domenica si tiene la classica sagra delle frittelle. Il programma prevede sabato alle 14 l’inizio della cottura e distribuzione delle frittelle di riso, accompagnate da vino, vinsanto, panini e crostini. Domenica dalle 10 alle 18 vendita delle frittelle di riso accompagnate da vino, vinsanto e vendita di panini e crostini. Per raggiungere la sagra si potrà usare la navetta gratuita da piazzale delle Piscine (partenze ogni 30 minuti) con fermata alla cappellina di Sant'Anna: sabato dalle 15 alle 19, domenica dalle 11 alle 19. E domenica in piazza Matteotti a Greve ci sarà “svuota la soffitta”.

Alle Sieci, frazione di Pontassieve, appuntamento al circolo Primo Maggio con la festa delle frittelle. Sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12.

Sabato e domenica ultimo appuntamento a San Donato in Collina, tra Bagno a Ripoli e Rignano sull'Arno, con la sagra delle frittelle al circolo Sms. Aperta dalle 8,30 fino all’esaurimento delle frittelle.

LUCCA

Sabato 16 e domenica 17 a Torre del Lago, frazione di Viareggio, si tiene la fiera di San Giuseppe. Sabato dalle 15 alle 18 in via Garibaldi la “Marguttiana dei bambini”, dalle 18 alle 20 messa e processione del patrono, dalle 20 in via Garibaldi cena della veglia di San Giuseppe. Domenica 17 marzo dalle 9 alla sera in viale Puccini, via Garibaldi e via Aurelia mercato, concerto della banda Pardini e sfilata.

MASSA-CARRARA

Sabato e domenica a Casette, frazione di Massa, torna la sagra del ciorchiello, il tipico e antico dolce del periodo pasquale. Appuntamento all'asilo nella sala “Giovanni Paolo II”, circolo Anspi Madonna del Cavatore, dalle 9 alle 22.

PISA

Alla Serra di San Miniato torna la sagra della bistecca da venerdì 15 a domenica 17 (il weekend seguente ci sarà invece la sagra del tartufo marzuolo). Venerdì e sabato aperta a cena, domenica solo a pranzo. Prenotazioni al 339.1639542. APpuntamento al circolo Arci La Serra.

Sia questo che il prossimo weekend a Castelfranco di Sotto, alla Contrada San Bartolomeo in via Fratelli Rosselli 6, si tiene la sagra del tartufo marzuolo e della cinta senese. Il sabato si cena dalle 19,30 (possibile anche l’asporto), la domenica pranzo dalle 12 e cena dalle 19.30 (possibilità di asporto).

PISTOIA

Prevista per domenica scorsa e rimandata causa maltempo, finalmente arriva a Pescia (nella frazione di San Quirico di Valleriana) la storica sagra del neccio, che festeggia 54 edizioni. Aperta domenica 17 marzo dalle 14.

SIENA

Frittelle in festa a Rapolano Terme: lo stand in via XX Settembre 10 è aperto fino al 24 marzo il giovedì mattina, il sabato pomeriggio e la domenica per tutto il giorno.