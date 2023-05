Sagre e mercati, cosa fare in Toscana nel weekend

Firenze, 12 maggio 2023 – Un altro fine settimana di sagre, fiere, feste e mercatini in Toscana. Appuntamenti per tutti i gusti, ma in questo weekend consigliamo anche di dare un’occhiata alle previsioni del tempo perché non tutti gli eventi sono attrezzati in caso di pioggia.

FIRENZE

Creative Factory porta a Firenze, in piazza dei Ciompi, sabato e domenica, un mercatino urbano a base di artigianato e creatività. Aperto tutto il giorno.

Street food, svago e shopping a Firenze da giovedì a domenica con la sesta edizione dello Urban Food Festival al centro polifunzionale di San Donato a Novoli, dalle 9 alle 22.

Seconda domenica del mese vuol dire Fierucola in piazza del Carmine a Firenze, dalle 9 alle 14, con prodotti tipici delle aziende locali.

Mercatino dedicato allo shopping di “qualità” in piazza Isolotto a Firenze domenica 14 maggio dalle 8 alle 20.

Domenica 14 maggio al circolo Mcl di San Vincenzo a Torri a Scandicci si terrà la sagra delle ficattole (pasta di pane fritta semplice, ripiena, farcita o dolce). Aperta dalle 16 alle 20.30.

A Certaldo va in scena la 23esima Sagra della Bistecca, aperta dall’11 maggio fino al 28 maggio nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Si cena dalle 19,45, la domenica si può anche pranzare dalle 12,30. La sagra si tiene al centro polivalente di viale Matteotti 201, locali al coperto e riscaldati.

Domenica 14 maggio si svolge a Vicchio la "Festa di Primavera" con mercato straordinario, esposizione di fiori, produttori agricoli, mercatino degli hobbisti, associazioni locali, attività e laboratori, eventi culturali. Qui il programma.

Sempre a Vicchio, al Lago Viola, venerdì sabato e domencia torna la Festa del Prugnolo e del Tortello. Sabato e domenica aperta anche a pranzo. Info: 350.1933619.

Raviolata a Pelago, sabato e domenica alla Casa del Popolo dalle 19, la domenica anche a pranzo. Prenotazioni: 055.8326051. Il ricavato contribuirà all'acquisto di un’ambulanza per la Croce Azzurra.

E’ iniziato giovedì 11 e terminerà domenica 14 in piazza Marsilio Ficino a Figline Valdarno si tiene il Figline Valdarno Food Festival, con lo street food protagonista. Aperto venerdì dalle 18, sabato e domenica dalle 12.

E’ iniziata giovedì e finirà domenica 14 a Castelfiorentino la prima edizione della Festa del Fritto e Corner Burger, che si tiene allo stadio “Neri”. Fritto, hamburger, musica e spettacoli tutte le sere.

Da venerdì a domenica cibo di strada in piazza del Popolo a Montespertoli con il Food Truck Festival. Aperto venerdì dalle 17, sabato e domenica dalle 11.

A Barberino Val d’Elsa sabato dalle 15 e domenica per tutto il giorno spazio a fiori e piante con “Barberino in Fiore”.

AREZZO

Nella frazione di Montemarciano (Terranuova Bracciolini) da venerdì 12 a domenica 14 si tiene la sagra dei baccelli, che quest’anno celebra 50 anni di attività. Stand aperti tutte le sere dalle 20, domenica anche a pranzo dalle 13.

Domenica a Cortona mercatino dell'usato nel parcheggio Coop di piazza Pertini dalle 8 alle 19.

E’ iniziato giovedì e finirà domenica (dalle 10 a mezzanotte) il mercato europeo a San Giovanni Valdarno, in viale Diaz.

Da venerdì a domenica a Castiglion Fiorentino, in località Noceta, sagra del cinghiale, che si replica il 19-20-21 maggio. Stand aperti a cena dalle 20 e domenica anche a pranzo.

Sagra dei baccelli a Spoiano, frazione di Civitella in Val di Chiana, da venerdì a domenica e di nuovo dal 18 al 21, tutte le sere a cena.

LIVORNO

Da venerdì 12 a domenica 14 alla Fortezza Nuova di Livorno torna il Leghorn Medieval Festival. Qui il programma.

Come ogni secondo sabato del mese il Centro di Porta a Mare a Livorno ospita Brocantage, mercatino di collezionismo, modernariato, vintage. Aperto dalle 9 alle 19.

LUCCA

Piazza Napoleone a Lucca ospita fino a domenica il Mercatino Regionale Francese. Specialità francesi di tutti i tipi dalle 9 alle 22 nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

E’ la seconda domenica del mese e quindi a Lammari, in viale Europa (località Masini), va in scena il mercatino del riuso “Un po' di tutto”, dalle 9 alle 18.

Mercatino della seconda domenica del mese anche a Borgo a Mozzano in via Roma e via Umberto I dalle 8 alle 19 per amanti di vintage, collezionismo, artigianato, soprattutto di recupero.

Ogni secondo fine settimana del mese Forte dei Marmi ospita il mercatino dell’antiquariato in piazza Dante, aperto dalle 8 alle 19.

PISA

A Terricciola immancabile Festival della Fragola (qui il programma). Sabato stand aperti dalle 18, alle 20 cena contadina e a seguire musica. Domenica si può anche pranzarem gli stand aprono alle 10, nel pomeriggio musica, sbandieratori di Volterra, intrattenimento musicale per grandi e piccini, poi cena e spettacolo-omaggio a Lucio Battisti.

Domenica a Vicopisano c’è il mercatino del collezionismo, dell'antiquariato e degli hobbisti, dalle 8 fino al pomeriggio inoltrato, in piazza Cavalca.

Sagra del cinghiale a San Miniato, al campo sportivo di Balconevisi: aperta venerdì e sabato a cena dalle 19,30, domenica anche a pranzo dalle 12,30. Possibilità di asporto. Prenotazione obbligatoria ai numeri 347.6783836 oppure 348.3302279.

PISTOIA

Mercato antiquario a Pistoia nella giornata di domenica, alla cattedrale di via Pertini dalle 9 alle 19 come ogni seconda domenica del mese.

Al parco Pertini di Agliana sabato e domenica per tutta la giornata Lake Street Food Fest, cibo di strada e intrattenimenti vari.

Domenica a San Baronto si tiene la Fierucola del lavoro ecologico del Montalbano, dalle 9 alle 20 fra via della Chiesa, piazza Fra’ Giraldi e La Fraschetta” di San Baronto. Navetta gratuita dalla zona Campeggio dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19. Mercatino, intrattenimenti, musica, brigidini e tanto altro.

PRATO

Sabato mattina si tiene il consueto mercato Terra di Prato in piazza del Nuovo Mercato, stavolta con un ultimo appuntamento con le degustazioni dei vini del territorio. Info su prenotazioni via whataspp al 340.2758633.

La seconda domenica del mese si tiene a Seano il mercatino “La Soffitta in Piazza”, alla Pista Rossa in Via Levi. Vi si trovano antiquariato e artigianato.

Mercato anche a Prato nella giornata di domenica con Prato Antiquaria, in piazza delle Carceri dalle 9 alle 20.

Festa di primavera a Vaiano in via Braga, che sarà chiusa al traffico domenica dalle 15 alle 20. Negozi aperti, street food, intrattenimento vario per grandi e piccini.

SIENA

Da venerdì 12 a domenica 14 torna “Siena in Fiore”, mostra mercato di piante e fiori ai giardini della Fontana di San Prospero Venerdì dalle 15 alle 19.30, sabato e domenica dalle 9 alle 19.30.

Chiude domenica la 36esima edizione di “Pienza & Fiori” in centro a Pienza, sabato e domenica la mostra mercato e degustazione di vini.

A Poggibonsi domenica 14 maggio la frazione di Gavignano è in festa: messa alle 16,15, poi processione nel borgo, infine merenda nell'aia e aperitivi. Il ricavato verrà utilizzato per la manutenzione della chiesa di Gavignano e per beneficenza.

Domenica ad Asciano dalle 10 alle 18 Mercatino delle Crete Senesi, con artigianato e prodotti tipici in corso Matteotti.

Sagra del fritto a Monteroni d'Arbia, da venerdì a domenica (e poi ancora il 19 e 20 maggio) in piazza della Resistenza. Aperto a cena. Sabato c’è anche un mercatino, domenica la gara di pesca.