Arezzo, 22 ottobre 2024 – Sabato 26 in programma un’escursione alla riserva di Bandella

Iniziativa in collaborazione con il Cai Valdarno Superiore

Sabato 26 ottobre è in programma un'escursione a Bandella, la riserva naturale nel territorio di Terranuova Bracciolini.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30, a Monticello, al centro visite della riserva di Bandella per una presentazione dell'area protetta. Alle 10.30 è prevista la partenza dell'escursione da Monticello (2454m) per scendere verso il ponte di Bandella (170m) sui sentieri della riserva fino all'area attrezzata di Castiglioncello per poi risalire a Monticello.

La partecipazione all'iniziativa è libera e gratuita.

La lunghezza del percorso è di 6 km, con un dislivello di 250 m; l'escursione - in collaborazione con il Cai Valdarno Superiore - è priva di difficoltà di rilievo