Sabato 1° giugno la conferenza “Monete e banconote dalle Collezioni Bruschi e Bistoni. Un tesoro da scoprire”

Arezzo, 29 maggio 2024 – La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi in occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria offre sabato 1° giugno alle 11, con ingresso libero per appassionati e turisti, la conferenza “Monete e banconote dalle Collezioni Bruschi e Bistoni. Un tesoro da scoprire” in un colloquio tra Carlo Sisi e Franca Maria Vanni, consulente della Sezione Numismatica della Fondazione Ivan Bruschi.

Nel corso della conferenza saranno approfondite caratteristiche, varietà e curiosità delle monete metalliche della Fondazione Ivan Bruschi e della collezione di cartamoneta di proprietà di Intesa Sanpaolo. Dopo aver accennato all’origine e formazione della collezione di monete metalliche ne sarà illustrata la composizione, che copre un arco cronologico che va dal III secolo a.C. al XX, soffermandosi sugli esemplari più significativi dal punto di vista storico ed economico. Importanti anche i cosiddetti errori di coniazione che mettono in luce la tecnica usata dagli artigiani di età augustea.

Degno di nota tra le monete di età moderna il gruppo di quelle emesse a nome dei Savoia tra le quali spiccano esemplari in oro come le 100 lire chiamate l’Aratrice del 1912. Importante anche la sezione delle monete straniere con esemplari del XVII e XIX secolo.

Il nucleo originario della collezione di cartamoneta, oggi di proprietà di Intesa Sanpaolo e in comodato alla Fondazione Bruschi, è costituito dalla raccolta dei coniugi Bistoni che venne formata negli anni Settanta del XX secolo con successive aggiunte nel tempo.

Domenica 2 giugno torna l’appuntamento con l’entrata gratuita, in linea con le quattro sedi di Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo e con l’iniziativa del Ministero della Cultura. Occasione per fruire liberamente delle visite guidate che si svolgeranno ogni ora alla collezione del noto antiquario, al percorso con opere di Pontormo, Allori, Bugiardini e dei Macchiaioli, oltre a consentire di ammirare la mostra “La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0575354126 o scrivere a [email protected]