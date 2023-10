Roma, minaccia di sgozzare la ex: bloccato dagli agenti in strada. A Catania una 15enne salva la madre

Ancora donne nel mirino, stavolta a Roma e Catania. Nel primo caso un uomo stava per mettere in atto la sua minaccia alla ex. "Se non torni con me ti sgozzo", le aveva detto. Parole che si stavano trasformando in tragica realtà per una donna romana salvata, però, dall’intervento degli agenti del XIII Distretto Aurelio che hanno bloccato un 49enne italiano, a pochi passi dalla sua abitazione. Era ubriaco e in tasca aveva un coltello di quelli a serramanico pronto ad essere usato ai danni della ex. Per lui è scattata l’accusa di stalking, atti persecutori che andavano avanti da giorni. A Catania, invece, è stata una 15enne a salvare un’altra donna, sua mamma. "Aiuto, mio padre sta picchiando mia madre, venite presto". È la richiesta di soccorso lanciata al telefono al 11 dalla ragazzina che ha fatto arrestare il padre di 44 anni.