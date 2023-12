Ristoratori accoltellati. L’ex moglie urlava:: "Ammazzateli tutti". Convalidati gli arresti

"Ammazzateli tutti", così secondo le testimonianze gridava la ex moglie di Sorrentino al suo nuovo compagno e ai due connazionali che stavano con lui la notte in cui i fratelli gestori del ristorante di San Feliciano sono stati ridotti in fin di vita a coltellate. Dettagli che emergono dalle pagine del dispositivo con cui ieri il gip di Perugia, Elisabetta Massini (nella foto), ha convalidato gli arresti (confermando la misura cautelare per il fidanzato della donna e rimettendo invece in libertà il più giovane dei due, appena 19enne). Secondo le testimonianze tutto sarebbe iniziato con una banconota da 50euro che l’egiziano di 24 anni avrebbe posato sul bancone del locale chiedendo una pizza: "Digli che per lui è chiuso", avrebbe risposto il titolare mentre altri due ragazzi stranieri erano rimasti sulla porta. Da lì un delirio di sangue che nelle prossime ore potrebbe portare anche a ulteriori sviluppi, all’esito di accertamenti anche inerenti al ruolo della donna e del terzo uomo che quella notte era presente sia nel locale che poi nell’auto in fuga condotta proprio dalla ex moglie di Sorrentino, e dentro la quale i carabinieri hanno trovato un coltello sporco di sangue.