Quali ristoranti toscani sono nella nuova top 100 di The Fork

Firenze, 25 gennaio 2023 – Nelle classifiche dei ristoranti che affollano il web e che vedono tanti portali attivi con nomi indirizzi e piatti più interessanti spicca la nuova top 100 di The Fork.

Il celebre sito di prenotazioni di locali ha varato una nuova graduatoria dinamica che mese dopo mese indicherà, in tutta Italia, i 100 ristoranti degni di nota.

La classifica viene stilata grazie a una serie di parametri che vengono costantemente monitorati da The Fork. In primo luogo le recensioni e le valutazioni degli utenti stessi e il numero di prenotazioni registrate nei sei mesi precedenti.

Ne esce una classifica che tocca piccoli centri così come grandi città e che vede insegne poco conosciute a fianco dei grandi locali di chef famosi. Uno strumento utile a chi cerca ispirazione per andare al ristorante, dice The Fork.

E la Toscana non poteva non essere una delle regioni cardine della classifica top 100 con 12 locali che si distribuiscono un po’ su tutte le posizioni della graduatoria stessa. Tra i toscani, un ristorante è nella top ten, al nono posto.

Si tratta di Barbagianni Fine Dining a Colle Valdelsa, in provincia di Siena. Qui lavora lo chef Valerio Maceroni, che dall’Abruzzo a iniziato un percorso professionale che l’ho portato a Roma a Milano e Londra fino appunto ad approdare a Colle Valdelsa.

Al ventitreesimo The Fork e gli utenti indicano un locale aretino, l’Osteria Grande. Un locale aperto nel 2022 nella centralissima piazza Grande dal patron aretino ma di origini albanesi Fatjon Goga, già chef ad Arezzo con «Lo Zafferano» nella zona industriale e a Sinalunga con «La locanda dell’Amoroso». Al 32esimo posto, un altro ristorante aretino, il St Gregory Tentazione.

Ma ecco i 12 ristoranti in classifica.