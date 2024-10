Ripartono ad Arezzo i corsi gratuiti di Sahaja Yoga, una via per ritrovare la pace

Arezzo, 10 ottobre 2024 – Si parla molto di pace ma spesso non riusciamo a sentirci in pace neppure con noi stessi. Viviamo disconnessi non solo dalla Madre Terra e dalla natura che è intorno a noi ma anche dal nostro sé più profondo: spesso i nostri pensieri vanno in una direzione e il nostro cuore desidera andare altrove. Da alcuni decenni Sahaja Yoga diffonde ad Arezzo gli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi con appuntamenti gratuiti rivolti a persone di ogni età. “Possiamo ritrovare l’armonia perduta attraverso un percorso di conoscenza di noi stessi - spiegano gli organizzatori – e la meditazione ci conduce con dolcezza in uno stato interiore dove si dissolve ogni resistenza, ogni tensione, ogni conflittualità. Sperimentiamo il silenzio della mente, la pace nel cuore e l’ascolto del nostro sé, diventando persone più serene e soddisfatte”.

Come ogni anno ripartono i corsi per tutti coloro che desiderano sperimentare la meditazione con due serie di incontri presso il Centro Sociale Giotto di via XXV aprile 37. Il primo corso parte lunedì 14 ottobre alle 21:00, il secondo da venerdì 18 ottobre alle 18:30. Prenotazione consigliata, per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 347 2326460 - 348 8269822 Shri Mataji Nirmala Devi nasce nel 1923 da una famiglia cristiana di Chindwara, nel Madhya Pradesh. All’età di soli sette anni viene chiamata da Gandhi nel suo ashram e da ragazza lotta al fianco del Mahatma per la liberazione dell'India. Per tutta la vita si batte con passione per gli ideali della pace e dell’integrazione fra i popoli ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali. Dal 1970 formula e diffonde gratuitamente in tutto il mondo il metodo di meditazione che prende il nome di Sahaja Yoga – partner ufficiale dell’Unesco Center for Peace – viaggiando per oltre 40 anni attraverso i cinque continenti.