Rapinata in casa alle undici di mattina. Settantenne aggredita da due banditi

FUCECCHIO (Firenze)

In pieno giorno, alle undici di mattina, due rapinatori travisati in volto sono entrati in casa di un’anziana, l’hanno minacciata, terrorizzata e spintonata a terra per pochi spiccioli. E’ bastata una porta lasciata aperta a far apparire l’abitazione un "boccone ghiotto" ai malviventi (dall’accento straniero) che, alla fine, si sono accontentati di 25 euro che erano nella borsa della 73enne. I due (forse tossicodipendenti che dovevano comprarsi la dose) sono arrivati e fuggiti su una Panta bianca. In corso le indagini dei carabinieri di Empoli. Il fatto è accaduto nella frazione di Massarella, dentro l’area delle Cerbaie, polmone verde fra le province di Pisa e Firenze che è diventato un vero market della droga – pur sotto pressione di numerosi blitz delle forze dell’ordine – con i pusher muniti di gazebo per accogliere frotte di clienti. Tutto questo ha portato nell’intera zona criminalità e insicurezza. Nel maggio scorso un anziano venne aggredito in strada da uno spacciatore perché lo aveva "disturbato". Nel settembre 2022 tre stranieri usciti dal bosco fermarono una 24enne che stava tornando a casa in macchina. Era una trappola. Da un finestrino dell’auto rimasto aperto uno dei tre entrò dentro e cercò di palpeggiarla. La giovane fu salvata da un automobilista di passaggio. Ora il caso dell’anziana rapinata in casa.

Carlo Baroni