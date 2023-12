Racconti di Natale, il concerto in Pieve

Arezzo, 18 dicembre 2023 – Il Natale è alle porte e l’Associazione Voceincanto quest’anno ha deciso di “raccontare” il Natale della SPERANZA e lo farà con forme di espressione diverse: narrazione, canto, musica, danza e linguaggio dei segni. Per il concerto “RACCONTI DI NATALE…tra Favola e Realtà” di Martedì 19 dicembre alle ore 21 il direttore artistico Gianna Ghiori ha riunito in Pieve ad Arezzo tutte le formazioni corali dell’Associazione Voceincanto – il Coro Giovanile, il Coro Cantori di Vita, il Coro di Voci Bianche ed il Coro Mani Bianche che unisce musica e linguaggio dei segni con l’interprete LIS Rachele Vanni. Insieme a loro per questo Natale un po’ speciale ci saranno tanti professionisti: musicisti, ballerini ed artisti che concorreranno tutti ad un percorso di emozioni fatto di ricordi e grandi sogni.

Il programma di “RACCONTI DI NATALE…tra Favola e Realtà”. Il concerto verrà aperto con canti natalizi dalle giovani voci del Voceincanto assieme al coro Mani Bianche, il Maestro Gianna Ghiori sarà affiancato dall’interprete LIS (Linguaggio dei segni) Rachele Vanni per una conduzione “a quattro mani” dove ogni corista canterà con il proprio mezzo espressivo più naturale.Con l’annuncio dell’arrivo della neve, il concerto proseguirà con un toccante racconto liberamente tratto dalla “Favola di Natale” scritta nel 1944 da Giovannino Guareschi nel lager di Stalang XB, il narratore Ciro Rossi e la voce del mezzosoprano Elisabetta Ricci ci condurranno per mano in un mondo fatto di Prigionia e Speranza dove la musica di Arturo Coppola sottolineerà fantastici incontri e sogni lontani. Il Coro Giovanile Voceincanto ed il Coro Cantori di Vita si uniranno, sotto la direzione di Gianna Ghiori, ad un prestigioso ensemble strumentale formato da Lorenzo Magi al pianoforte, Manuela Romanelli al flauto, Elisa Pieschi al violoncello e Duccio Niccolini alle percussioni.A tutto ciò si fonderanno le emozionanti coreografie di Caterina Stefanelli assieme ad gruppo di ballerine della scuola di danza Alfa Ballet.Sicuramente emozionati dal Natale di Guareschi potremo poi ascoltare la potente e coinvolgente “A Little Jazz Mass” di Bob Chilcott dove Il grande coro verrà accompagnato al contrabbasso da Francesco Sarrini, alla batteria da Duccio Niccolini ed al pianoforte da Lorenzo Magi.

L’augurio di un sereno Natale sarà portato dal più classico degli Adeste Fideles eseguito da tutte le formazioni riunite.

“Il Concerto del Voceincanto sarà un momento musicale ed artistico per interiorizzare le emozioni del Natale. – ci racconta il Direttore Gianna Ghiori - Viviamo un momento storico fatto di guerre, disastri e violenza sui più deboli, proprio per questo motivo il Natale di Guareschi non poteva essere più attuale, un Natale pregno di speranza e di desiderio di rinascita. Dedichiamo questo evento alla città di Arezzo e tutti insieme vogliamo mandare un messaggio importante ricordando come la musica possa abbattere barriere e pregiudizi unendo e rendendo armoniose le diversità ed i conflitti. “

Il concerto “RACCONTI DI NATALE…tra Favola e Realtà” dell’Associazione Voceincanto di martedì 19 dicembre alle 21 nella Chiesa di Santa Maria della Pieve ad Arezzo è realizzato con il contributo dell'Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, con il patrocinio del Comune di Arezzo e Associazione Cori della Toscana – ACT.